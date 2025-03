Nvidia-Aktie: "Dieser Rückgang ist eine Kaufgelegenheit!"

Wichtige Unterstützungen, wie die 200-Tage-Linie, sind dabei bereits gerissen worden. Das könnte in den kommenden Wochen zu weiteren Verlusten führen. Nichtsdestotrotz sind viele Wall-Street-Experten unverändert optimistisch gegenüber dem Unternehmen und seiner Aktie. Am Dienstag bekräftigte mit der US-Großbank Wells Fargo ein weiteres Analystenteam seine Kaufempfehlung.

Im Rahmen der aktuellen Gesamtmarktkorrektur hat die Nvidia-Aktie gegenüber ihrem bei 153,13 US-Dollar markierten Allzeithoch bereits 29 Prozent an Wert verloren – und das in nur wenigen Wochen. Technisch handelt es sich dabei nicht mehr nur um eine Korrektur, sondern bereits um einen Bärenmarkt. Das hat viele Anlegerinnen und Anleger zuletzt tief verunsichert.

Starke Performance vor Entwicklerkonferenz GTC

Geht es nach dem Willen von Aaron Rakers, der laut des Vergleichsportals für Wall-Street-Analysten TipRanks einer der treffsichersten Experten überhaupt ist, stellt der jüngste Kursrückgang eine Gelegenheit zum Kauf dar – erst recht vor dem Beginn der Entwicklerkonferenz GTC in der kommenden Woche.

Er verweist in seiner neusten Studie zur Aktie, dass Nvidia in den Tagen vor seiner hauseigenen Konferenz den Branchenindex Philadelphia Semiconductor um 7 Prozentpunkte und in den darauffolgenden zwei Wochen um 2,4 Prozentpunkte outperformen konnte. Durchschnittlich erzielte die Aktie in den vergangenen fünf Jahren um die GTC herum eine Performance von 6,4 beziehungsweise 4,5 Prozent.

Top-Experte bekräftigt seine Kaufempfehlung

Angesichts dieser statistischen Signifikanz und dem Umstand, dass die Aktie derzeit 35 Prozent unter ihren durchschnittlichen Bewertungsvielfachen handelt, bekräftige Rakers seine Kaufempfehlung für die Aktie sowie sein Kursziel von 185 US-Dollar, was ein Aufwärtspotenzial von 70,1 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag impliziert.

Mit Blick auf operative und technologische Entwicklungen erwarten Rakers und sein Team die Vorstellung des KI-Beschleunigers Blackwell Ultra (GB300), der bei Inferenzleistungen besonders gut abschneiden soll. Das Berechnen von Inferenzen wird inzwischen gegenüber den Trainingskapazitäten von KI als immer wichtiger betrachtet.

Rakers erhofft sich von Nvidias Auftritten auf der von Montag bis Donnerstag stattfindenden Konferenz weitere Erkenntnisse über den Beginn der Serienfertigung, das Hochfahren der Produktion und natürlich auch der Nachfrage – vor allem vor dem Hintergrund, dass das Unternehmen bereits bei Blackwell (GB200) mit einigen Herausforderungen zu kämpfen hatte.

Aktie profitiert, legt trotz technischer Schwäche zu

Angesichts der technisch schwer angeschlagenen Situation ist die Nvidia-Aktie derzeit auf externe Katalysatoren angewiesen. Positive Analystenstimmen sind hier definitiv hervorzuheben. Die Zuversicht von Rakers und seinem Team verfehlen ihre Wirkung jedenfalls nicht, die Aktie legt bereits in der US-Vorbörse um knapp 2 Prozent zu und dann sich damit weiter von ihren zuletzt bei unter 105 US-Dollar markierten Tiefs erholen.

Für nachhaltige Entspannung genügt das jedoch noch nicht, denn sowohl die 50-Tage-Linie (130,53 US-Dollar) sowie die 200-Tage-Linie (127,40 US-Dollar) liegen derzeit in weiter Ferne. Vor den verunsicherten Käuferinnen und Käufern liegt also einiges an Arbeit.

Fazit: Angezählt, aber noch nicht geschlagen!

Was die Bewertung betrifft, ist Nvidia nach dem Einbruch für das laufende Geschäftsjahr mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,1 bewertet. Das ist für ein Halbleiterunternehmen noch immer außergewöhnlich viel, liegt aber wie von Rakers angemerkt deutlich unter dem historischen Bewertungsmittel. In den vergangenen 5 Jahren lag das KGVe im Schnitt bei 47,9. Auch bei anderen Kennziffern handelt Nvidia derzeit deutlich unter seinem langfristigen Mittelwert.

Dieser Umstand könnte in Verbindung mit der in der kommenden Woche anstehenden Entwicklerkonferenz GTC und der Empfehlung durch einen Top-Experten für neues Kaufinteresse und eine Kurserholung sorgen – trotz der ausgeprägten technischen Schwäche. Risikoaffine Anlegerinnen und Anleger, die hiervon größtmöglich profitieren wollen, können sich mithilfe des Discount-Calls VC5QA3 an einem antizyklischen Einstieg versuchen.

VC5QA3 bietet die Chance auf eine Rendite von bis zu 157 Prozent, wenn sich die Aktie bis zum Laufzeitende im September auf 130,00 US-Dollar oder mehr erholt. Doch Vorsicht: Sollte Nvidia zur Fälligkeit unter dem Basispreis von 110,00 US-Dollar handeln, verfällt VC5QA3 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle folgendes:

Anmerkung: Aufgrund der derzeit erhöhten impliziten Volatilität sind herkömmliche Optionsscheine äußerst teuer. Mithilfe eines Discount-Optionsscheines wird diesem Umstand Rechnung getragen und die Einstiegskosten gesenkt – allerdings zum Preis, die maximal möglichen Gewinne zu begrenzen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

