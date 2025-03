Gewinnmargen steigen auf Rekordniveau

Der hohe Goldpreis beschert den Goldproduzenten ganz ohne eigenes Zutun rekordhohe Gewinnmargen. Bestes Beispiel ist Barrick Gold, dass mit seinen Q4-Zahlen die Märkte beeindruckte. Inzwischen fließt wieder viel Geld in den Sektor, so dass neben den großen Produzenten inzwischen auch die Aktien aus der zweiten Reihe das Interesse von Investoren wecken.

Gold bleibt am Allzeithoch dran

Gold trotzt nach wir vor allen Widrigkeiten am Markt. Weder ein starker US-Dollar noch steigende Anleiherenditen können derzeit dem Edelmetall etwas anhaben. Viel zu stark ist die Nachfrageseite, die zum einen von den Käufen vieler Notenbanken und zum anderen dem steigenden Interesse von Privatanlegern und Vermögensverwaltern gespeist wird. Zur Hilfe eilt dem Goldpreis zudem die neue US-Regierung, die mit ihren angedrohten Zöllen nicht nur für viel Unsicherheit in der globalen Handelspolitik sorgt, sondern auch die Ängste vor einer wieder anziehenden Inflation in den Vereinigten Staaten schürt. Analysten vermuten, dass Gold nun auch zügig die nächsten charttechnischen Widerstände knacken kann und die Marke von 3.000 US-Dollar je Unze attackieren wird.

Goldminer kriegen offenbar die Kosten in den Griff

Die großen Profiteure dieser Entwicklungen sind die Goldproduzenten. Deren Aktien kommen immer besser in Fahrt. Getrieben werden sie vor allem von den steigenden Gewinnen. Als die jüngste Goldpreisrallye startete, stiegen die Produktionskosten vieler Unternehmen nahezu im Gleichschritt mit. Dies betraf vor allem Newmont Mining und Barrick Gold, die beiden größten und meisten beachteten Goldproduzenten der Welt. Doch auch diese Unternehmen scheinen nun die Kosten einigermaßen im Griff zu haben.

So meldete Barrick Gold jüngst nicht nur überraschend gute Zahlen für das abgelaufene vierte Quartal 2024, sondern konnte vor allem bei den Kosten punkten. Laut den vorgelegten Zahlen verzeichnete das kanadische Unternehmen den ersten Rückgang bei den Kosten je produzierter Unze (AISC) seit dem Q3 2023. Diese sanken gegenüber dem Vorquartal von 1.507 US-Dollar je Unze auf nunmehr 1.451 US-Dollar. Im Umkehrschluss führte das zu rekordhohen Gewinnmargen bei Barrick. Das Unternehmen verkaufte im vierten Quartal sein Gold für durchschnittlich 2.657 US-Dollar je Unze. Die Gewinnmarge erreichte 1.206 US-Dollar je Unze und damit den höchsten Wert in der Unternehmensgeschichte. Dazu könnten nun weitere gute Nachrichten kommen. Laut Meldungen von Reuters hat Barrick eine Einigung mit der Regierung im Mali erzielt. Dort betrieb Barrick eine Goldmine, die sie aber stilllegen musste. Die Produktion dieser Mine hatte das Unternehmen aufgrund des Disputs mit der Regierung nicht in die neue Produktionsguidance für 2025 aufgenommen. Sollten die Medienberichte stimmen, dürfte Barrick wohl im zweiten Quartal die Jahresziele anheben.