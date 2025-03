Kissigs Portfoliocheck: Bill Nygren steht jetzt auch auf Dr. Pepper

Kissigs Portfoliocheck " nehme ich regelmäßig für das " In meiner Kolumne "" nehme ich regelmäßig für das " Aktien Magazin " von Traderfox die Depots der besten Investoren unserer Zeit unter die Lupe.





Bill Nygren, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann. Bei meinem 290. Portfoliocheck beschäftige ich mich mal wieder mit, Portfolio Manager und CIO des Oakmark Funds, mit dem er seit dessen Gründung 1991 eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % vorweisen kann.





Zum Ende des 4. Quartals 2024 hatte Bill Nygren 52 Werte in seinem Oakmark Funds Depot, darunter fünf Neuaufnahmen. Seine Turnoverrate stieg leicht auf 8 % und dieser Wert ist für Nygren weiterhin atypisch hoch. Dazu erklärte er, er nutze die höhere Volatilität an den Märkten, um bei höher bewerteten Aktien Positionen glattzustellen und sich auf solidere und niedrig bewertete Aktien zu fokussieren. Das führe zu einer erhöhten Handelstätigkeit in seinem Portfolio. In Bill Nygrens mit 21,9 Mrd. USD annähernd konstant gebliebenem Oakmark-Funds-Portfolio blieb der Finanzsektor mit 36,2 % Gewichtung unangefochtener Spitzenreiter. Industriewerte können ihren zweiten Rang mit 11,6 % behaupten vor Communication Services mit 10,31 % und Gesundheitswerten mit 10,1 %. Dahinter folgen Energiewerte mit 8,8 % vor zyklischen Konsumwerten mit 7,1 %, defensiven Konsumwerten mit 6,3 % und Technologieunternehmen mit 4,0 %. Rohstoffaktien mit 2,9 % und Immobilienunternehmen mit 2,4 % runden sein Portfolio ab.





An der Spitze seines Portfolios hält sich unangefochten Alphabet, die im 4. Quartal einer der Top-Performer war. Auch die Citigroup konnte ordentlich zulegen und schob sich an General Motors vorbei auf dem zweiten Platz. Dahinter gab es mehr Bewegung: Von Salesforce.com hat sich Bill Nygren komplett verabschiedet und auch Truist Financial sowie Altria vollständig verkauft. Daneben traf es im Finanzsektor auch Wells Fargo mit einer Anteilsreduzierung von 25 % sowie BlackRock, wo es sogar 55 % waren. Zudem reduzierte er bei Fiserv seine Position um ein Viertel.





Ganz neu eingestiegen ist Nygren bei Keurig Dr Pepper, einem der führenden Getränkehersteller Nordamerikas mit einer dominanten Position bei Einzelportionskaffee und aromatisierten Erfrischungsgetränken. Schwächere Geschäftszahlen hatten den Kurs deutlich gedrückt und Nygren wittert hier eine Chance auf heiße Renditen...