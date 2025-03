Merck-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

Mit der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) ging es seit ihrem 12-Monatshoch vom 30.8.24 bei 177,00 Euro in mehreren kräftigen Abschwungphasen nach unten. Seit etwa einem Monat scheint sich der Aktienkurs knapp oberhalb der Marke von 130 Euro stabilisieren zu können. Nach der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes für das Jahr 2024, in dem auch auf die gute Positionierung zum Wachstum im Geschäftsjahr des Pharma- und Technologiekonzern hingewiesen wird, legt die Aktie kurzfristig auf bis zu 142,45 Euro zu, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 133,80 Euro nachzugeben.

Obwohl Goldman Sachs zuletzt das Kursziel von 185 auf 177 Euro gesenkt hatte, bekräftige die US-Investmentbank ihre Kaufempfehlung für die Merck-Aktie. Kann die Aktie auf ihrem Weg zu diesem Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 142 Euro zulegen, wo sie zuletzt am 7.3.25 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.