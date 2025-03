Börsenstart Europa - 12.03. - SMI stark +1,27 %

Der TecDAX steht bei 3.715,05 PKT und gewinnt bisher +0,43 %.

Top-Werte: TeamViewer +3,94 %, Eckert & Ziegler +2,88 %, SUESS MicroTec +2,76 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,24 %, Evotec -1,11 %, AIXTRON -0,71 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.368,46 PKT und gewinnt bisher +0,64 %.

Top-Werte: Banco Santander +2,34 %, Pernod Ricard +2,06 %, AXA +1,85 %

Flop-Werte: Inditex -7,21 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -1,76 %, Volkswagen (VW) Vz -1,14 %

Der ATX steht bei 4.198,03 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,14 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,87 %, Erste Group Bank +1,85 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,91 %, voestalpine -1,70 %, CA-Immobilien-Anlagen -1,44 %

Der SMI steht bei 12.883,14 PKT und gewinnt bisher +1,27 %.

Top-Werte: Roche Holding +3,70 %, Sika +1,93 %, UBS Group +1,67 %

Flop-Werte: Novartis -1,91 %, Logitech International +0,05 %, Alcon +0,10 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.028,25 PKT und steigt um +0,53 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +2,06 %, Eurofins Scientific +1,93 %, AXA +1,85 %

Flop-Werte: Thales -3,20 %, ArcelorMittal -3,03 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,93 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.040,00 PKT und gewinnt bisher +1,18 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +2,03 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,98 %, Piraeus Port Authority +1,65 %

Flop-Werte: Viohalco -0,70 %, Terna Energy +0,05 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,26 %