De.mem zeigt sich mit Auswater Integration zufrieden

De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie, hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Übernahmen erfolgreich abgeschlossen. Eine davon war Auswater Systems mit Sitz im westaustralischen Perth.

Auswater ist Anbieter von Spezialdienstleistungen vorrangig für mehr als 50 etablierte Bergbaukunden in ganz Westaustralien. Als rentables Dienstleistungsunternehmen mit fast 30-jähriger Firmenhistorie betreibt und wartet Auswater Wasser- und Abwasserbehandlungsanlagen für industrielle Kunden, zudem liefert es Chemikalien und Verbrauchsmaterialien für den laufenden Betrieb. Vor allem seine langfristig bestehenden Kundenbeziehungen machten das Unternehmen für De.mem`s attraktiv.

Stärkung des Servicegeschäfts

Denn damit passt Auswater bestens in De.mem`s Servicegeschäftsmodell, da dies stabile, wiederkehrende Umsätze generiert. Im ersten halben Jahr nach der Übernahme ist die Integration von Auswater in das bestehende Unternehmen zügig vorangeschritten.

Auswater Gründer Jaafar Roz berichtete kürzlich, dass bereits viele Ziele erreicht seien. So sei etwa der Umzug in das gemeinsame Büro mit der Schwesterfirma De.mem-Capic in Perth abgeschlossen. Außerdem gebe es bereits direkten Zugriff auf Produkte von Schwesterunternehmen der Gruppe, was helfe, in neue Bereiche zu expandieren. So sei es auch zu ersten „Cross-Sales“ von De.mem-Produkten an den etablierten Kundenstamm von Auswater gekommen.

Zu den Kunden von Auswater zählen – wie bereits erwähnt – mehr als 50 etablierte Bergbaukunden in ganz Westaustralien. De.mem zählte auch vor der Übernahme zahlreiche Bergbaufirmen zum Kundenkreis, darunter sehr bekannte Namen wie Rio Tinto und South 32 (eine Tochter der BHP Group).

In Westaustralien gibt es aber immer noch zahlreiche Minen, die von weniger großen Firmen betrieben werden. Diese Unternehmen können nun auch die Vorteile nutzen, die aus der innovativen Membrantechnologie von De.mem entstehen. „Der Zugriff auf moderne Membrantechnologie kann Vorteile bringen, etwa ein kostengünstigeres Angebot für den Kunden; oder ein qualitativ hochwertigeres Produkt, wie z.B. die Möglichkeit, das behandelte Wasser dann recyceln zu können“, erklärt De.mem‘s Firmenchef Andreas Kröll.