US-Aktien: Rücksetzer, Korrekturen und Bärenmarkt

von Sven Weisenhaus

Die Aktienkurse in den USA erlebten vorgestern wieder einen rabenschwarzen Tag und schlossen deutlich niedriger auf neuen Korrekturtiefs: Der Nasdaq Composite verlor dabei in der Spitze fast 5 % (-4,97 %). Beim S&P 500 waren es zeitweise immerhin -3,57 % und beim Dow Jones -2,78 %. Am Ende blieb beim S&P 500 ein Tagesverlust von -2,7 % übrig, womit er den größten Rückgang des Jahres erlitt. Der Nasdaq Composite rutschte am Ende um genau 4,00 % ab und verzeichnete damit den größten Tagesrückgang seit September 2022.

Seit den Rekordhochs der US-Indizes summieren sich die Kursverluste nun schon auf Ausmaße, bei denen nicht mehr von Rücksetzern, sondern von Korrekturen gesprochen wird, zumindest beim Technologieindex Nasdaq.