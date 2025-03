Kreativität und Wissen gefragt: Nationalbank lädt...

Wien (APA-ots) - Während der Global Money Week 2025 von 17. bis 23. März stellt die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ihre altersgerechten Starterpakete für den Finanzbildungsunterricht in den Mittelpunkt. Dabei haben Schüler:innen die Gelegenheit, bei der Finanzbildungs- Challenge ihre Klassenkasse aufzubessern. Die besten Social-Media- Beiträge in der Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II werden mit jeweils 300 EUR prämiert.

Die Global Money Week (GMW) ist eine jährlich stattfindende Initiative der OECD. Sie bietet jungen Menschen weltweit die Gelegenheit, an Veranstaltungen und Aktivitäten zur Finanzbildung teilzunehmen. Dieses Jahr steht die GMW von 17. bis 23. März unter dem Motto "Think before you follow, wise money tomorrow!".

Die OeNB setzt sich als nationale Vertreterin der OECD für Finanzbildung in Österreich aktiv dafür ein: "Finanzbildung ist der Schlüssel zu einer sicheren finanziellen Zukunft. Wir freuen uns darauf, Lehrkräfte und Schüler:innen auf diesem Weg zu begleiten und sie dabei zu unterstützen, fundierte finanzielle Entscheidungen zu treffen", so OeNB-Gouverneur Robert Holzmann.



Zwtl.: GMW-Schwerpunkt 2025: Finanzkompetenz in Zeiten von Social Media und KI



Der Fokus der GMW richtet sich 2025 auf: kritisches Hinterfragen von Finanzangeboten im digitalen Bereich; den richtigen Umgang mit "Finfluencern"; das Erkennen von seriösen Angeboten im Internet. Der zunehmende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) stellt für alle eine Herausforderung dar. Die GMW 2025 unterstützt junge Menschen, zuverlässige Informationen von unseriösen Angeboten zu unterscheiden. "Emotionen und Gruppendruck können zu unüberlegten

Finanzentscheidungen führen, insbesondere unter dem Einfluss sozialer Medien. Umso wichtiger ist es, dass junge Menschen solide Finanzkompetenzen entwickeln, emotionale Fallen erkennen und kritisch mit Informationsquellen umgehen", so OeNB-Direktoriumsmitglied Eduard Schock.



Zwtl.: Mitmachen & gewinnen: die Finanzbildungs-Challenge

Die Finanzbildungs-Challenge ist das Herzstück dieser Initiative: Klassen sind eingeladen, ihren Einfallsreichtum und Teamgeist zu zeigen, indem sie einen originellen Social-Media-Beitrag erstellen. Ob informativ, humorvoll oder innovativ - der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.



Als Grundlage dienen die für eine Unterrichtsstunde abgestimmten OeNB-Starterpakete für die Primarstufe, Sekundarstufe I und Sekundarstufe II. "Unser Ziel ist es, durch geeignete Lehrmaterialien Finanzbildung für Lehrkräfte leicht zugänglich und so einfach wie möglich zu gestalten", sagt Petia Niederländer, Direktorin der Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung in der OeNB. "Mit unseren Starterpaketen möchten wir Lehrkräfte dabei unterstützen, junge Menschen für die Bedeutung finanzieller Bildung zu sensibilisieren und ihnen die notwendigen Werkzeuge an die Hand geben, damit sie ihre finanzielle Zukunft aktiv gestalten können."

Zwtl.: Vielfältiges Programm zur Global Money Week



Neben den Starterpaketen bietet die OeNB während der Global Money Week 2025 eine Vielzahl von Aktivitäten und Veranstaltungen:

-



Kooperationsveranstaltung mit dem Bundesministerium für Finanzen im Rahmen der Nationalen Finanzbildungsstrategie am 19. März, inklusive Workshops und Diskussionen zu Inflation und steigenden Preisen



-



Finanzbildungstag für Oberstufenschüler:innen am 20. März in den Räumlichkeiten der OeNB



-



Freier Eintritt ins Geldmuseum während der gesamten GMW-Woche - mit spannenden Einblicken in die Geschichte des Geldes von den Anfängen bis heute



Die Starterpakete für Lehrkräfte sind ab sofort verfügbar und können auf der Website der OeNB unter finanzbildung.oenb.at/gmw heruntergeladen werden.



