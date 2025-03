cebulonby schrieb gestern 21:08

Ich interpretiere die Antwort so, dass "außerhalb eines Handelsplatzes" eben auch die Handelplätze Tradegate / Lang & Schwarz /Societe General usw. und diese auch außerhalb der Börsenzeiten genutzt werden können....

und hier die Anfrage an Chat GPT:



Was ist:

interessewahrende Kauforder Aktien außerhalb eines Handelsplatzes



Eine interessewahrende Kauforder für Aktien außerhalb eines Handelsplatzes bezieht sich auf eine Kauforder, die nicht über reguläre Börsen oder Handelsplätze abgewickelt wird. Stattdessen wird diese Order direkt zwischen den Parteien, oft im Rahmen von außerbörslichen (OTC) Transaktionen, ausgeführt.



Hier sind einige wichtige Punkte dazu:



1. Interessewahrend: Dies bedeutet, dass die Order darauf abzielt, das Interesse des Käufers an dem Erwerb der Aktien zu wahren, auch wenn dies außerhalb der üblichen Handelskanäle geschieht.



2. Außerhalb eines Handelsplatzes: Dies bezieht sich auf Transaktionen, die nicht über regulierte Börsen wie die Frankfurter Börse oder die New Yorker Börse stattfinden. Stattdessen können diese Käufe direkt zwischen Käufern und Verkäufern oder über Broker erfolgen, die auf OTC-Transaktionen spezialisiert sind.



3. Vorteile: Solche Transaktionen können mehr Flexibilität bieten, insbesondere bei weniger liquiden Aktien oder in Situationen, in denen der Marktpreis nicht den tatsächlichen Wert widerspiegelt.



4. Risiken: Es gibt jedoch auch Risiken, wie geringere Transparenz, potenziell höhere Kosten und das Risiko, dass die Aktien nicht so leicht verkauft werden können wie an einer regulären Börse.



Wenn Sie weitere Informationen oder spezifische Details zu diesem Thema wünschen, lassen Sie es mich wissen!