Jefferies startet DHL Group mit 'Buy' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat DHL Group mit "Buy" und einem Kursziel von 60 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Michael Aspinall startete in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Bewertung von europäischen Unternehmen aus der Logistik- und Transportbranche und erweitert damit die bisherige Abdeckung Lkw und Reifenhersteller. Im laufenden Jahr bevorzuge er das Thema Luft- und Seeverkehr und sieht hier vor allem DHL gut aufgestellt. Er sieht im Express-Geschäft mit der Erholung in Europa auch die Nachfrage wieder steigen. Sein Favorit ist zuvorderst DHL, gefolgt von DSV. Kühne+Nagel startete er mit "Hold"./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2025 / 17:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2025 / 20:00 / ET