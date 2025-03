0,9 % mehr Schülerinnen und Schüler im Schuljahr 2024/2025 / Schülerzahl steigt wegen Zuwachs bei ausländischen Schülerinnen und Schülern bereits im dritten Jahr in Folge

WIESBADEN (ots) - Im Schuljahr 2024/2025 werden in Deutschland nach vorläufigen

Ergebnissen rund 11,4 Millionen Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden

und beruflichen Schulen sowie an Schulen des Gesundheitswesens unterrichtet. Wie

das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, sind das 0,9 % oder 102 500

Schülerinnen und Schüler mehr als im Schuljahr 2023/2024. Damit stieg die

Schülerzahl bereits im dritten Jahr in Folge. Der aktuelle Anstieg ist ebenso

wie in den beiden Vorjahren vor allem auf die Zuwanderung aus dem Ausland

zurückzuführen: So war die Zahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen in der

relevanten Altersgruppe von 5 bis 19 Jahren zum Jahresende 2023 um 8 % höher als

Ende 2022, während die Zahl der Kinder und Jugendlichen mit deutscher

Staatsangehörigkeit lediglich um 0,4 % zunahm.



1,1 % mehr Schülerinnen und Schüler an allgemeinbildenden Schulen







An den allgemeinbildenden Schulen stieg die Schülerzahl im Schuljahr 2024/2025gegenüber dem Schuljahr 2023/2024 um 1,1 % auf 8,9 Millionen, wobei in allenBundesländern mehr Schülerinnen und Schüler als im Vorjahr unterrichtet wurden.An den beruflichen Schulen stieg die Zahl der Schülerinnen und Schülergeringfügig um 0,3 % auf 2,3 Millionen.6 % mehr ausländische Schülerinnen und SchülerVon den rund 11,4 Millionen Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2024/2025besitzen 1,9 Millionen ausschließlich eine ausländische Staatsbürgerschaft. Dassind 6 % mehr als im Schuljahr 2023/2024 und 16 % aller Schülerinnen undSchüler.Methodische Hinweise:Sowohl die Ergebnisse zu den ausländischen Schülerinnen und Schülern als auch zuausländischen Kindern und Jugendlichen beziehen sich auf Personen, dieausschließlich eine ausländische und keine deutsche Staatsangehörigkeitbesitzen. Personen, die neben einer ausländischen auch die deutscheStaatsangehörigkeit haben, werden den Deutschen zugerechnet. Die genauenStaatsangehörigkeiten können erst mit Vorliegen der endgültigen Ergebnisse derSchulstatistik im Herbst 2025 nachgewiesen werden.Weitere Informationen:Weitere Ergebnisse sind auf der Themenseite "Schulen" im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes verfügbar. Detaillierte Informationen bietet derStatistische Bericht "Allgemeinbildende und Berufliche Schulen - SchnellmeldungSchülerinnen und Schüler - Vorläufige Ergebnisse Schuljahr 2024/2025".Einen Gesamtüberblick über die Bildungssituation in Deutschland von der Schuleüber die Berufsbildung bis zur Hochschule bietet die Themenseite"Bildungsindikatoren".Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:Schulstatistik,Telefon: +49 611 75 3737www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5988867OTS: Statistisches Bundesamt