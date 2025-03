59,4 % aus erneuerbaren Energieträgern

Seite 2 ► Seite 1 von 3

WIESBADEN (ots) -- Insgesamt 3,6 % weniger Strom ins Netz eingespeist als im Vorjahr- Stromerzeugung aus Photovoltaik steigt um 10,4 % auf neuen Höchstwert- Kohle nach Windkraft weiterhin zweitwichtigster Energieträger, Einspeisung vonKohlestrom sinkt aber um 16,0 % im Vergleich zum Vorjahr- 17,9 % mehr Strom nach Deutschland importiert als im Vorjahr, Importüberschussfast verdreifachtIm Jahr 2024 wurden in Deutschland 431,5 Milliarden Kilowattstunden Stromerzeugt und in das Netz eingespeist. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,6 % weniger Strom als im Jahr2023. Gründe für den Rückgang waren insbesondere ein geringerer Strombedarfinfolge des Produktionsrückgangs im Produzierenden Gewerbe sowie der vermehrteImport von Strom aus dem Ausland. Mit einem Anteil von 59,4 % stammte der imJahr 2024 inländisch erzeugte und ins Netz eingespeiste Strom mehrheitlich auserneuerbaren Energiequellen. Insgesamt stieg die Stromerzeugung aus diesenQuellen gegenüber dem Vorjahr um 2,3 % auf 256,4 Milliarden Kilowattstunden underreichte damit einen neuen Höchstwert. 2023 hatte der Anteil des Stroms auserneuerbaren Quellen noch bei 56,0 % gelegen. Demgegenüber sank dieStromerzeugung aus konventionellen Energieträgern 2024 im Vorjahresvergleich um11,0 % auf 175,1 Milliarden Kilowattstunden und einen Anteil von 40,6 % desinländisch erzeugten Stroms.Erneuerbare Energien: Einspeisung aus Photovoltaik steigt auf neues RekordhochDie erzeugte Menge von Strom aus Windkraft sank 2024 im Vergleich zum Vorjahrleicht um 1,4 % auf 136,0 Milliarden Kilowattstunden. Trotzdem stieg der Anteilder Windkraft an der Stromerzeugung von 30,8 % im Jahr 2023 auf 31,5 % im Jahr2024. Damit blieb die Windkraft die wichtigste Energiequelle in der inländischenStromerzeugung.Die Stromeinspeisung aus Photovoltaik stieg 2024 gegenüber dem Vorjahr deutlichum 10,4 % auf 59,5 Milliarden Kilowattstunden. Dies entsprach 13,8 % dergesamten inländischen Stromproduktion und war der höchste Anteil an Strom ausPhotovoltaik für ein Gesamtjahr seit Beginn der Erhebung im Jahr 2018. Auch dieStromeinspeisung aus Wasserkraft stieg 2024 deutlich um 10,3 % auf 20,4Milliarden Kilowattstunden und kam damit auf einen Anteil von 4,7 % der gesamtenStromerzeugung.Konventionelle Energieträger: Deutlich weniger Strom aus Kohle, deutlich mehraus Erdgas Die Bedeutung der Kohle für die inländische Stromerzeugung nahm 2024 weiter ab:Mit 97,2 Milliarden Kilowattstunden wurden 16,0 % weniger Strom aus Kohle insNetz eingespeist als im Vorjahr. Der Anteil des Kohlestroms an der gesamteninländischen Stromproduktion des Jahres 2024 sank auf 22,5 % und erreichte damit