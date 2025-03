Movement Network Foundation kündigt an, dass REX-Osprey(TM) Funds den ersten US-amerikanischen ETF auf Movement beantragt und die öffentliche Mainnet-Beta startet

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Grand Cayman, Cayman Islands, 12. März 2025 (ots/PRNewswire) - Die ersteETF-Anmeldung von Movement ermöglicht US-Anlegern ein Engagement im Ökosystemvon MovementDie Movement Network Foundation, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4379102-1&h=3292708858&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4379102-2%26h%3D3459459002%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.movementnetwork.xyz%252F%26a%3DMovement%2BNetwork%2BFoundation%252C&a=Movement+Network+Foundation%2C) dieOrganisation, die sich der Förderung der MoveVM-Technologie widmet, gab heutebekannt, dass https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4379102-1&h=2683015892&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4379102-2%26h%3D788168686%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rexfin.com%252F%26a%3DREX-Osprey&a=REX-Ospreyeinen neuen börsengehandelten Fonds (ETF) mit Schwerpunkt auf $MOVE beantragthat. Sollte dieser ETF genehmigt werden, wäre er der erste, der ein Engagementin Movement über traditionelle Finanzwege ermöglicht. Gleichzeitig verkündetedie Foundation den erfolgreichen Start von Movement Public Mainnet Beta, mit 250Mio. USD in Total Value Locked (TVL) von ihrem Cornucopia Programm (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4379102-1&h=1597000035&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4379102-2%26h%3D686370704%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.movementnetwork.xyz%252Farticle%252Fcornucopia-movement-defi-program%26a%3DCornucopia%2Bprogram&a=Cornucopia+Programm) ."Diese Einreichung ist ein historischer Moment - nicht nur für Movement, sondernfür die gesamte Move-Landschaft", sagte Rushi Manche, Mitbegründer von MovementLabs. "Das Durchbrechen des Musters von ETFs, die auf alteingesesseneKryptowährungen beschränkt sind, öffnet Türen für institutionelles Kapital, umBlockchain-Innovationen der nächsten Generation zu unterstützen.""Traditionelle Investoren haben großes Interesse an einer reguliertenBeteiligung an aufkommenden Blockchain-Technologien geäußert, ohne Token direktzu verwalten", sagte Cooper Scanlon, Mitbegründer von Movement Labs. "Dieser ETFsteht für die Konvergenz von innovativen Finanzprodukten mit modernsterBlockchain-Architektur."ETF bietet traditionellen Marktzugang zu $MOVE Die Programmiersprache Move, dieursprünglich von Meta entwickelt wurde, ermöglicht es Movement-Entwicklern,effizientere und sicherere Smart Contracts zu erstellen. Im Falle einerGenehmigung könnten Anleger mit dem ETF über traditionelle Maklerkonten undAltersvorsorgeinstrumente ein Engagement in Movement eingehen, ohne dietechnische Komplexität eines direkten Token-Managements.Öffentliches Mainnet Beta startet mit beträchtlicher Liquidität Zeitgleich mit