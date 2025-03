Inflation droht zurückzukehren – Diese ETFs schützen Ihr Geld!

Der Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) investiert in Unternehmen, die von lokalen Preissteigerungen profitieren. Dazu gehören Titel wie LandBridge, Texas Pacific Land und Wheaton Precious Metals. Fondsmanager James Davolos hält Aktien in einem Umfeld anhaltender Inflation generell für die beste Wahl: "Anleger sollten sich darauf konzentrieren, wie sie von einer höheren Inflation profitieren können."

Multi-Asset-ETFs als Diversifikationsstrategie

Eine weitere Möglichkeit für Anleger sind Multi-Asset-Fonds wie der AXS Astoria Real Assets ETF (PPI), der neben Aktien auch andere Fonds hält, die festverzinsliche Wertpapiere und Rohstoffe abbilden.

Laut Frank Tedesco von Astoria Portfolio Advisors weist der Fonds eine geringe Korrelation zum S&P 500 auf, was ihn als Diversifikationsbaustein interessant macht.

Anleihen als Inflationsschutz

Schutz bieten auch inflationsindexierte Staatsanleihen, so genannte Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). Die größten ETFs in diesem Segment sind der iShares TIPS Bond ETF (TIP) und der Schwab US TIPS ETF (SCHP). Während TIPS die Kaufkraft langfristig erhalten, unterliegen sie kurzfristigen Kursschwankungen.

Für eine aktivere Absicherung setzen Fonds wie der KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF (IVOL) und der Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) auf Derivate, um von Zinsschwankungen zu profitieren. Ihre Renditen unterscheiden sich jedoch deutlich: Während IVOL im Jahr 2024 um 4,8 Prozent zulegte, liegt PFIX mit -9 Prozent im Minus.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion