HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft AMADEUS FIRE AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Amadeus Fire mit "Buy" und einem Kursziel von 111 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Personaldienstleister habe sich auf Bürojobs spezialisiert und hebe sich zudem mit einer Kombination aus Personalvermittlung und Schulung positiv von der Branche ab, schrieb Analyst Finn Kemper in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Das Unternehmen sollte zudem davon profitieren, dass die wahrscheinliche künftige Bundesregierung aus Union und SPD den Kündigungsschutz lockern und bürokratische Hindernisse am Arbeitsmarkt abbauen dürfte./gl/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2025 / 07:51 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2025 / 08:08 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amadeus FiRe Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,81 % und einem Kurs von 86,60EUR auf Tradegate (12. März 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



