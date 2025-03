Der Trump-Abverkauf ging auch gestern trotz zwischenzeitlicher Erholung weiter - heute aber kommen die Daten zur Inflation in den USA: ist das eine Chance auf eine eigentlich aufgrund der Überverkauftheit überfällige Erholung der US-Aktienmärkte? Dazu müssen aber die Daten zur Inflation (Februar) niedriger ausfallen als erwartet - aber in den Daten dürften sich die ersten Auswirkungen der US-Zölle zeigen. Unterdessen geht der Handelskrieg weiter - zwar hat Kanada die Strom-Gegenzölle vorerst auf Eis gelegt, aber nun verhängt die EU in Reaktion auf die US-Zölle auf Stahl und Aluminium ihrerseits Gegenzölle. All das wird weltweit die Inflation weiter steigen lassen, damit die Nachfrage bremsen und so die Wirtschaft global schwächen (aber am meisten haben die USA zu verlieren). Daher sind die hoch bewerteten US-Aktienmärkte nicht ohne Grund so nervös..

Hinweise aus Video:

1. USA starten neue Zölle – EU kündigt Vergeltungsmaßnahmen an

2. Aktienmärkte: Selloff setzt sich fort – Trump verharmlost die Lage

Das Video "Trump-Abverkauf: Wo ist das Ende? Inflation als Rally-Chance?" sehen Sie hier..