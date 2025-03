Asiens Aktienmärkte: Zwischen Aufschwung und Unsicherheit!

Das Unternehmen hatte Gespräche mit Honda Motor über eine Fusion geführt. Das hätte den weltweit drittgrößten Automobilhersteller nach Verkaufszahlen geschaffe. Diese Gespräche wurden jedoch beendet, wobei Honda Berichten zufolge sagte, man sei offen für eine Wiederaufnahme der Fusionsgespräche, sobald Uchida zurücktrete.

Die jährliche Großhandelsinflation in Japan erreichte im Februar 4 Prozent, nachdem sie im Vormonat auf einem Sieben-Monats-Hoch von 4,2 Prozent gelettert war.

Der jüngste Wert liegt immer noch deutlich über dem Inflationsziel von 2 Prozent und verstärkt die Erwartungen, dass die Bank of Japan die Zinssätze erhöhen wird. Das japanische Finanzunternehmen Nomura erwartet, dass die Zentralbank die Zinsen im Juli 2025 und Januar 2026 jeweils um 25 Basispunkte anheben wird.

Südkorea

Der südkoreanische Kospi-Index stieg um 1,31 Prozent, der kleinere Kosdaq-Index legte in der letzten Handelsstunde um 1,19 Prozent zu.

Am Montag fiel die Samsung-Aktie auf ein 3-Jahres-Tief und verlor 34,48 Prozent seit August 2024.

Die SK Hynix-Aktie kletterte um 0,86 Prozent. SK Hynix will zudem bald Intels NAND-Flash-Geschäft übernehmen.

China

Der Hang Seng Index in Hongkong fiel um 0,76 Prozent. Die 10-jährigen Staatsanleihen Chinas haben nun eine Rendite von 1,94 Prozent und nähern sich dem psychologisch wichtigen Level von 2 Prozent. Die Rendite der 30-jährigen Anleihen lag bei 2,05 Prozent, nachdem sie am Montag über die 2 Prozent-Marke gestiegen war.

Der Technologiekonzern Robosense war einer der größten Gewinner auf dem Hongkonger Markt, wobei die Aktien um bis zu 18,28 Prozent stiegen. Auch die Aktien der Schmuckkette Chow Tai Fook verzeichneten starke Gewinne und stiegen um bis zu 7,15 Prozent.

Am Dienstag stieg die Alibaba-Aktie um 4,89 Prozent auf 139,02 US-Dollar, überschritt die 20-Tage-Linie und erreichte damit ein neues 3-Jahres-Hoch. BYD hingegen notierte am Mittwoch mit einem Plus von 3,7 Prozent, und erreichte ein Tageshoch von 46,92 US-Dollar.

Australien

In Australien weiteten sich die Verluste des S&P/ASX 200 auf 1,32 Prozent aus und schlossen den Tag bei 7.786,20.

Indien

Der indische Benchmark-Index Nifty 50 um 0,41 Prozent, der BSE Sensex gab in den frühen Handelsstunden um 0,18 Prozent nach.

Ashish Chauhan, Geschäftsführer und CEO der National Stock Exchange of India, erklärte in einem Interview mit CNBC, dass Indien im letzten Jahr 19,2 Milliarden US-Dollar durch Börsengänge aufgenommen hat, was das weltweit größte Volumen darstellt.

In diesem Jahr, so Chauhan, setzten die Börsengänge in Indien weiterhin fort, allerdings nicht mit der gleichen Geschwindigkeit. "Wenn der Markt sich erholt, werden Sie in Zukunft viele weitere IPOs sehen", sagte er.

Es wird erwartet, dass Indien am Mittwoch seine Inflationszahlen für Februar veröffentlicht. Ökonomen, die von Reuters befragt wurden, erwarten einen Rückgang auf 3,98 Prozent gegenüber 5,68 Prozent im Januar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

