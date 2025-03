Inditex - Aktie im Rampenlicht - 12.03.2025

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,62 % geändert.

Beim Zara-Eigentümer Inditex hat sich das Wachstumstempo in einem schwierigen Konsumumfeld weiter verlangsamt. In den rund fünf Wochen von Anfang Februar bis 10. März legten die Erlöse in Lokalwährungen um vier Prozent zu, wie der Konzern am …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.