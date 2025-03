Kraftstoffpreise deutlich gesunken

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Spritpreise an deutschen Tankstellen sind in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen.Wie ein Sprecher des ADAC der dts Nachrichtenagentur mitteilte, kostete ein Liter E10 am Dienstag im bundesweiten Schnitt 1,686 Euro und damit 4,9 Cent weniger als in der Woche zuvor. Für einen Liter Diesel zahlte man 1,624 Euro, ein Rückgang von 4,2 Cent. Die Differenz zwischen den Kraftstoffarten betrug damit 6,2 Cent pro Liter gegenüber 6,9 Cent in der Vorwoche.Der deutliche Preisabfall folgt auf mehrere Wochen eher moderater Rückgänge, nachdem die Tankstellenpreise zu Jahresbeginn noch regelmäßig angestiegen waren.