Puma warnt vor Gewinnrückgang - Kurs bricht um fast ein Viertel ein

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Es knirscht gewaltig beim Sportartikelhersteller Puma : Nach einem Gewinnrückgang im vergangenen Jahr sind die Aussichten auch für 2025 mau: Handelsspannungen, vorsichtige Verbraucher sowie starke Schwankungen der Wechselkurse belasten die Franken. Konzernchef Arne Freundt geht von sinkenden Ergebnissen aus. Mit einem Sparprogramm will er gegensteuern. Seine noch im vergangenen Jahr in Aussicht gestellten Margenziele wird Puma jedoch nicht erreichen. Damit hinken die Herzogenauracher immer stärker hinter ihrem Lokalrivalen Adidas her. Investoren wurden kalt erwischt, der Aktienkurs brach um fast ein Viertel ein.

Die neuen Ziele liegen zum Teil deutlich unter den Analystenerwartungen. Die im MDax notierte Aktie sackte daher am Mittwochvormittag um fast ein Viertel ab auf zuletzt 21,86 Euro. Damit summiert sich das Minus im laufenden Jahr auf rund 50 Prozent. Puma liegt weit hinter Adidas, die unter dem früheren Puma-Chef Björn Gulden aufblühen, was sich auch in einem Kursplus von rund einem Fünftel seit Ende 2023 zeigt. Puma liegt in diesem Zeitraum rund 57 Prozent im Minus. Zuletzt gaben Adidas trotz der Puma-Schwäche nur leicht nach.