Schon jetzt hohe Brandgefahr in Griechenland

34 Grad auf Kreta



Das meteorologische Amt (EMY) teilte mit, dass in den kommenden Tagen örtlich Temperaturen bis 30 Grad erwartet werden. Auf der Urlaubsinsel Kreta soll das Thermometer am Samstag sogar auf 34 Grad klettern. Zudem werden rund um die Ägäis starke Winde wehen. Die Waldbrandgefahr startet laut Zivilschutz in der Regel erst am 1. Mai. In den vergangenen Jahren hatten im ganzen Land im Sommer schwere Waldbrände gewütet, die teilweise bewohnte Regionen erreichten.

Ungewöhnlich langanhaltende Trockenheit



Meteorologen sagten im griechischen Rundfunk, eine so lang andauernde Trockenheit habe es in den vergangenen 75 Jahren selten gegeben. Die Kombination aus Winden, Dürre und hohen Temperaturen sei sehr gefährlich.

Bauern sollten auf keinen Fall vertrocknete Pflanzen verbrennen. Auch Schweißarbeiten sollten nicht im Freien durchgeführt werden. Grillen im Freien sei ebenfalls äußerst gefährlich, warnten die Meteorologen./tt/DP/mis