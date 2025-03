Brenntag zeigt sich für 2025 verhalten zuversichtlich - Rückgänge 2024

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag blickt nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang 2024 verhalten zuversichtlich auf das laufende Jahr. "Für das Jahr 2025 erwarten wir eine weitere moderate Verbesserung der Absatzmengen im Laufe des Jahres, auch dank unserer Akquisitionen, und ein sequenziell leicht verbessertes Preisumfeld in der zweiten Hälfte des Jahres 2025", schrieb Unternehmenschef Christian Kohlpaintner am Mittwoch in einem Aktionärsbrief. Gleichzeitig dürfte die makroökonomische und geopolitische Lage weiterhin von Unsicherheit geprägt sein.

Für den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (operatives Ebita) peilt das Brenntag-Management im laufenden Jahr 1,1 Milliarden bis 1,3 Milliarden Euro an und damit mindestens genauso viel wie im Vorjahr. Analysten erwarten einen Wert in der Mitte der Spanne. Die Aktie fiel kurz nach Handelsstart, drehte dann aber ins Plus. Zuletzt legte das Papier um 0,2 Prozent auf 64,50 Euro zu.