Meliá Hotels International und Huawei starten globales Smart Hotel Showcase-Projekt

Barcelona, Spanien, 12. März, 2025 (ots/PRNewswire) - Auf dem MWC Barcelona

lancierten Huawei und Meliá Hotels International den Global Smart Hotel Showcase

im Torre Melina Gran Meliá Hotel, einer Luxusmarke von Meliá. Das

Showcase-Projekt fördert Innovationen im Bereich der intelligenten

Hotelnetzwerke und -infrastrukturen und beschleunigt die digital-intelligente

Transformation in der globalen Hotelbranche.



Da KI und IoT das Gastgewerbe umgestalten, legen Hotels den Schwerpunkt auf

intelligente Dienstleistungen, gästezentrierte Erlebnisse, nachhaltige

Betriebsabläufe und effiziente Betriebs- und Wartungsabläufe (Operations and

Maintenance, O&M). Die ICT-Infrastruktur wandelt sich von einem unterstützenden

Instrument zum Hauptantrieb für branchenweite Innovation.





Die Smart Hotel Solution von Huawei hält mit dieser Dynamik Schritt, indem siemodernste Hotelnetzwerkkonnektivität und -infrastruktur bereitstellt. Die darausresultierenden Vorteile für Hotels sind ein komfortabler, personalisierterGästeservice, eine höhere betriebliche Effizienz und ein geringererEnergieverbrauch.David Shi, Vice President des ICT Marketing & Solution Sales Department vonHuawei, sagte: "Huawei und das Torre Melina Gran Meliá Hotel arbeitenkontinuierlich zusammen, um den Betrieb weiter zu optimieren und dasGästeerlebnis zu verbessern. Sie haben die Smart-Hotel-Lösung von Huawei mitinnovativer IP+POL-Architektur genutzt, um intelligente Hotelsysteme für alleSzenarien über ein schnelles, intelligentes und umweltfreundliches Netzwerkaufzubauen, um ein besseres Gästeerlebnis und eine höhere betriebliche Effizienzzu erreichen."Tomeu Fiol, Global Hotel Technology Director von Meliá Hotels International,sagte: "Meliá Hotels International hat sich zum Ziel gesetzt, Gästen die idealeMischung aus modernem Design und außergewöhnlichem Komfort zu bieten undgleichzeitig ihr Erlebnis durch digitale Innovation neu zu definieren. Die SmartHotel Solution von Huawei, die wir im Torre Melia Gran Meliá Hotel einsetzen,verbessert unsere Fähigkeit, nahtlose, intelligente Dienste mit größererEffizienz zu liefern und gleichzeitig eine schnelle, stabile und zuverlässigeNetzwerkabdeckung in unseren Häusern zu gewährleisten."Die Smart Hotel Solution von Huawei kombiniert die Vorteile von IP- undPOL-Technologien und bietet drei einzigartige Highlights:- Wireless Access Points mit integrierten intelligenten Antennen ermöglicheneine nahtlose Wi-Fi-Abdeckung in allen Innen- und Außenbereichen des Hotelsund sorgen so für reibungsloses Roaming und ein ultraschnellesNetzwerkerlebnis.- Optische Fasern ersetzen die herkömmlichen Ethernet-Kabel, so dass jeder Raummit einer einzigen Faser und einem einzigen Endgerät angeschlossen werdenkann. Diese energiesparende und zukunftssichere Praxis ermöglicht einenachhaltige Entwicklung.- Huawei iMaster-NCE, angetrieben von KI-Modellen, liefert automatisierteUrsachenanalyse und verbessert die O&M-Effizienz.Vom Entwurf der Hotellösung bis zur Systemintegration und -bereitstellungerfordert jeder Schritt die Zusammenarbeit mit Partnern. Die Smart HotelSolution von Huawei ist auf Partner zugeschnitten, die eine einfacheIntegration, Bereitstellung und Wartung anstreben. Huawei ist bestrebt, einstarkes Ökosystem mit globalen Partnern aufzubauen, um den Geschäftserfolg vonHotels und deren Kunden zu fördern.