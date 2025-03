Primary Hydrogen kündigt US-Expansion mit Projekterwerb an

Vancouver, British Columbia – 12. März 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das „Unternehmen“ oder „Primary“), ein führendes Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen konzentriert, freut sich, seine Expansion in die Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) durch den Erwerb des Projekts Dove Creek bekannt zu geben. Das Unternehmen hat mit mehreren Beratern zusammengearbeitet, um Möglichkeiten in den gesamten USA zu evaluieren, die aussichtsreich sind, bedeutende Vorkommen von natürlichem Wasserstoff zu beherbergen. Eine Reihe von Regionen in den gesamten kontinentalen Vereinigten Staaten wurden aufgrund ihrer Höffigkeit auf natürliche Wasserstoffsysteme identifiziert, die eine Quelle, eine Lagerstätte und einen Abdichtungshorizont umfassen. Das Wasserstoffprojekt Dove Creek in Colorado ist die erste Projektakquisition im Rahmen einer systematischen Erweiterung des Projektportfolios des Unternehmens in den USA.