Kodiak gibt die Ernennung eines Vizepräsidenten für Exploration und Senior Geologen bekannt

Claudia Tornquist, Präsidentin und CEO von Kodiak, sagte: "Dave Skelton kam vor fünf Jahren zum Team von Kodiak und hat in den letzten zwei Jahren als VP Project Management unsere technischen Programme mitgeleitet. Die Beförderung zum VP Exploration ist eine Anerkennung der hervorragenden Arbeit, die Dave in dieser Zeit geleistet hat. Mit seiner umfangreichen Erfahrung und nachweislichen Erfolgsbilanz in der Mineralexploration, kombiniert mit starken Führungs- und Managementfähigkeiten, habe ich keinen Zweifel daran, dass Dave sich in dieser Rolle auszeichnen wird.

Ich freue mich auch, Baykan Aksu als Senior Geologen im Kodiak-Team begrüßen zu dürfen. Baykan hat seit 2021 am MPD-Projekt gearbeitet und als Berater einen wichtigen Beitrag geleistet, und ich freue mich, dass er nun in Vollzeit zu uns stoßen wird."

Herr Skelton verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in der Mineralexplorationsbranche, mit Hauptaugenmerk auf der Planung und Durchführung von Explorationsprogrammen. Sein vielseitiger Hintergrund umfasst alle Aspekte der Projektpipeline von der Exploration im Frühstadium bis zur Minenerschließung. Herr Skelton hat Programme in verschiedenen kanadischen Regionen und in Australien mit Budgets von bis zu $50 Millionen geleitet. Er ist ein in Alberta registrierter professioneller Geologe und hat einen Bachelor-Abschluss in Geologie.

Herr Aksu arbeitet seit 2016 in der Rohstoffindustrie an Projekten in der Türkei und in Kanada. Seine Ausbildung umfasst einen Bachelor-Abschluss in Geologie und zwei Masters-Abschlüsse in Geologie. Herr Aksu ist ein in Alberta und British Columbia registrierter professioneller Geologe.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, fügte hinzu: "Ich möchte Jeff Ward meinen aufrichtigen Dank für seine unschätzbaren Beiträge zu Kodiak als ehemaliger VP Exploration aussprechen. Jeff war von Anfang an in Kodiak involviert und war maßgeblich von unserer ersten Entdeckung bei MPD bis hin zum erfolgreichen Ausbau des Projekts zum Ressourcenstadium, das es heute ist, beteiligt. Es war ein wirkliches Vergnügen, mit Jeff zusammenzuarbeiten, und ich bin froh, dass Kodiak weiterhin auf Teilzeitbasis von seiner Erfahrung profitieren wird. Ich wünsche Jeff auf dem Weg in den Ruhestand viele schöne Momente mit seiner Familie."

