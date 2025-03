Deutsche Unternehmen unter Druck - Disruption trifft Automobilbranche weltweit am stärksten

München (ots) -



- Disruption in Deutschland erreicht Rekordwerte - Unternehmen müssen

Geschäftsmodelle radikal überdenken.

- Fachkräftemangel, Produktivitätssteigerung und steigende Materialkosten

bleiben zentrale Herausforderungen.

- Die Automobilbranche ist 2025 weltweit die am stärksten von Disruption

betroffene Industrie.



Deutsche Unternehmen stehen unter enormem Transformationsdruck. Laut dem

aktuellen AlixPartners Disruption Index berichten 61 % der deutschen

Führungskräfte, dass ihre Unternehmen stark von Disruption betroffen sind - ein

Wert, der über dem globalen Durchschnitt von 57 % liegt. Der Disruption Index

für Deutschland stieg im Vergleich zum Vorjahr um sechs Punkte auf 74 und

übertrifft damit erstmals den globalen Durchschnitt (73, +1 Punkt).





Die Unsicherheiten haben zur Folge, dass fast die Hälfte der deutschenUnternehmen, nämlich 43 %, signifikante Veränderungen ihrer Geschäftsmodelle imJahr 2025 planen. Dies entspricht einem Anstieg von 26 % im Vergleich zu 2024und liegt über dem globalen Durchschnitt von 40 %. Besonders betroffen ist dieAutomobilindustrie, die als zentraler Wirtschaftszweig Deutschlands vor enormenHerausforderungen steht. Steigende Konkurrenz aus China, verschärfte Grenzwertefür Emissionen und höhere Zölle auf internationale Exporte sorgen füranhaltenden Druck. Unternehmen müssen ihre Geschäftsstrategien grundlegendüberarbeiten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.Neben den strukturellen Marktveränderungen sorgt der anhaltende Fachkräftemangelfür zusätzliche Schwierigkeiten. 37 % der deutschen Führungskräfte äußernBedenken, dass ihre Teams nicht ausreichend auf Disruption vorbereitet sind.Dies liegt über den Werten vieler anderer europäischer Länder und zeigt, dassder Mangel an qualifizierten Fachkräften ein zentrales Problem darstellt (global35 %, andere europäische Länder im oberen 20er-Bereich). Gleichzeitig erkennenviele Unternehmen die Notwendigkeit, ihre Produktivität massiv zu steigern, umwettbewerbsfähig zu bleiben. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz,Automatisierung und digitalen Technologien gewinnt daher weiter an Bedeutung.Ein weiteres alarmierendes Signal für die deutsche Wirtschaft ist die zunehmendeBereitschaft zu Stellenstreichungen. 40 % der Unternehmen in Deutschlandbereiten sich aktiv auf Downsizing vor, um auf die anhaltenden wirtschaftlichenUmwälzungen zu reagieren (global 34 %). Dies ist der höchste Wert in Europa undzeigt, dass viele Unternehmen bereit sind, drastische Maßnahmen zu ergreifen, umsich für die Zukunft aufzustellen."Die Ergebnisse zeigen, dass sich der Veränderungsdruck auf die deutsche