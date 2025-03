AliExpress feiert 15 Jahre Innovation und globalen E-Commerce-Erfolg

München, 12. März 2025 (ots/PRNewswire) - "Weniger ausgeben, mehr bekommen" -

AliExpress, eine globale E-Commerce-Plattform der Alibaba International DigitalCommerce Group, feiert ihr 15-jähriges Bestehen mit einem erneuten Bekenntnis zuerschwinglichen Preisen, Innovation und Kund*innen-Zufriedenheit. Seit derGründung im Jahr 2010 hat AliExpress das globale E-Commerce-Geschäfttransformiert - mit Millionen von Produkten aus unterschiedlichsten Kategorien,verbesserten Logistikprozessen und innovativen Shopping-Features wie AliExpressChoice, Big Save, Shake & Win und weiteren personalisierten Einkaufserlebnissen.Einführung der interaktiven Funktion "AliExpress Snapshot"Zum Jubiläum lädt AliExpress seine Kund*innen ein, vom 20. bis 26. März einenpersönlichen "Snapshot" zu erstellen, um ihre Einkaufshistorie und Vorlieben aufder Plattform zu entdecken. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, exklusivePreise und Rabattgutscheine zu gewinnen*.15 Jahre voller Wachstum und MeilensteineDer E-Commerce hat sich in den letzten 15 Jahren durch technologischeFortschritte, verändertes Verbraucher-Verhalten und verbesserte Logistikerheblich weiterentwickelt. AliExpress hat diese Entwicklung maßgeblichmitgestaltet, indem es eine riesige Auswahl an erschwinglichen und qualitativhochwertigen Produkten bietet und damit neue Maßstäbe für Komfort,Zugänglichkeit und Kund*innen-Endergebnis setzt. Besonders in Deutschlandverzeichnete die Plattform in den letzten Jahren starkes Wachstum in denBereichen Unterhaltungselektronik, Mode sowie Wohnen und Dekor. Im Jahr 2025 warAliExpress die erste länderübergreifende E-Commerce-Plattform, die eine eigeneKategorie für Brillen hatte - ein wachsender Sektor mit einem geschätztenMarktwert von 48,6 Milliarden US-Dollar**.In den letzten 15 Jahren hat sich AliExpress stark in Europa weiterentwickeltund bedeutende Innovationen eingeführt:- Plattform-Innovationen:- 2020 startete AliExpress die weltweit erste