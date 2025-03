Klöckner will trotz weiterem Verlustjahr stabile Dividende zahlen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Niedrigere Stahlpreise und ein teurer Konzernumbau haben dem Stahlhändler Klöckner & Co 2024 erneut rote Zahlen eingebrockt. Dennoch sollen die Aktionäre so viel Dividende erhalten wie ein Jahr zuvor. Vorstandschef Guido Kerkhoff berichtete bei der Vorlage der Bilanz am Mittwoch in Düsseldorf von wichtigen Fortschritten bei seiner Strategie, den Ausbau des höherwertigen Geschäfts voranzutreiben. Für 2025 erwartet er im Tagesgeschäft eine deutliche Besserung. An der Börse wurden die Neuigkeiten nach anfänglich positiver Reaktion mit Kursverlusten quittiert.

Der Kurs der Klöckner-Aktie sank am Vormittag zeitweise um fast zwei Prozent. Zuletzt lag das Papier mit gut einem halben Prozent im Minus bei 6,91 Euro und gehörte damit zu den Schlusslichtern im Nebenwerte-Index SDax . Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als 50 Prozent an Wert gewonnen, nachdem es in den Vorjahren kräftig verloren hatte. Spitzenkurse von mehr als 50 Euro wie im Jahr 2007 sind für Klöckner jedoch in weiter Ferne.