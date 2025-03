Ray Dalio warnt vor globalen Schocks durch USA

Dalio, Gründer von Bridgewater Associates, erklärte, die USA stünden vor einem "sehr schwerwiegenden Angebot-Nachfrage-Problem" in Bezug auf die Staatsverschuldung, was zu "schockierenden Entwicklungen" führen könnte.

Der milliardenschwere Investor Ray Dalio äußerte ernsthafte Bedenken hinsichtlich der globalen wirtschaftlichen Auswirkungen der aktuellen Handelskriege und der US-Verschuldung. Bei einem Auftritt auf der CNBC-Konferenz in Singapur verwies er auf historische Parallelen, insbesondere auf Deutschland in den 1930er Jahren, und die Risiken, die mit steigenden Staatsschulden und Protektionismus einhergehen.

Die USA stehen vor der Herausforderung, Schulden in einem Ausmaß zu verkaufen, das die globalen Märkte möglicherweise nicht aufnehmen wollen oder können. Dalio warnte, dass ohne eine signifikante Senkung des Defizits und eine sorgfältige Zinssteuerung schwerwiegende wirtschaftliche Störungen drohen.

Diese könnten sich auch auf den globalen Markt ausweiten, besonders wenn die Handelspolitik weiterhin Unsicherheit und Marktvolatilität fördert. Laut Dalio muss das US-Defizit von den prognostizierten 7,2 Prozent des BIP auf etwa 3 Prozent mehr als halbiert werden, eine Herausforderung, die tiefgreifende fiskalische Anpassungen erfordern wird. Zum Vergleich: Deutschlands Defizit liegt aktuell bei 2,8 Prozent des BIP, davon können die USA nur träumen.

Tipp aus der Redaktion Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen ein möglicher Gewinn ziehen – gegen größere Crashs hilft immer noch eine breite Streuung über verschiedene Assetklassen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Der Investor betonte auch die Risiken, die durch die derzeitige Handelspolitik der USA entstehen, insbesondere durch die von Präsident Trump eingeführten Zölle gegenüber mehreren großen Handelspartnern. Dalio sieht in den Zöllen eine Ursache für zukünftige Konflikte zwischen Ländern, obwohl er klarstellte, dass er damit nicht unbedingt militärische Auseinandersetzungen meint.

Der Finanzexperte beschrieb die derzeitige Situation als eine Wiederholung historischer Muster, bei denen Nationalismus, Protektionismus und Militarismus oft zu globalen Konflikten führten. Er mahnte zur Vorsicht und betonte die Notwendigkeit, die Mechanik dieser Prozesse zu verstehen, ohne ideologische Verzerrungen.

Dalios Kommentare kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die globalen Märkte bereits durch die jüngsten Handelspolitikschwankungen und die Angst vor einer Eskalation der Handelskriege beunruhigt sind.

Der S&P 500 schloss am Dienstag mit einem Minus von 9,3 Prozent gegenüber seinem Rekordhoch vom 19. Februar. Damit hat er seither mehr als 4 Billionen US-Dollar an Marktwert eingebüßt und nähert sich einem Rückgang von 10 Prozent, der für den Index eine Korrektur bedeuten würde. Der technologielastige Nasdaq schloss bereits am vergangenen Donnerstag mit einem Minus von mehr als 10 Prozent gegenüber seinem Dezemberhoch.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Nvidia bringt’s nicht mehr! 3 Aktien für den nächsten KI-Trade Jetzt Report kostenlos herunterladen!