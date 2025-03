Wohl mehr Geld für Beschäftigte bei McDonald's und Co.

sirmike [Blogger] schrieb 02.05.24, 08:41

Wie kommst du zu dem Schluss? Die Starbucks-Zahlen zeigen ganz klar, dass es dort nur in Nordamerika super läuft und sie dort ihren gewinn machen. China ist das große Sorgenkind, dort haben sie inzwischen mehr Läden als in Nordamerika, machen aber nur noch 17 des Konzerngewinns. In den letzten 5 Jahren hat sich der Same-Store-Umsatz pro Filiale in China halbiert. Dort herrscht ein irrer Preiskrieg und es stellt sich die Frage, ob China als das auserkorene Wachstumsland wirklich (noch) die erste Wahl ist...