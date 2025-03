RBC belässt Puma auf 'Sector Perform' - Ziel 38 Euro

M3ph schrieb vor 1 Stunde

Also ich habe mich heute morgen mit Aktien zu 22 € regelrecht vollgesogen, natürlich kann es nun in den nächsten 1-3 Wochen noch einen Tick runter gehen. Aber für mich ist der Kurs hier vergleichbar mit dem Adidas-Kurs von 95 Ende 2022 (hab mich damals auch um die 100 € mit Adidas mit beiden Händen eingedeckt).



Wir haben heute folgende Zahlen für 2024 bekommen:

-Konzernergebnis 2024: 282 Mio (ca. 1,9 € pro Aktie bei 149,54 Mio Aktien)

-Cashflow 2024: 464 Mio (ca. 3,10 € pro Aktie bei 149,54 Mio Aktien)



Meine Schätzung

-Konzernergebnis 2025 (inkl. 75 Mio Einmalkosten): 200 Mio (ca. 1,34 € pro Aktie bei 149,54 Mio Aktien)

-Cashflow 2025 (inkl. Einmalkosten): 300 Mio (ca. 2 € pro Aktie bei 149,54 Mio Aktien)



-Konzernergebnis 2026 (ohne 75 Mio Einmalkosten + 4%): 280 Mio (ca. 1,90 € pro Aktie bei 149,54 Mio Aktien)

-Cashflow 2026 (ohne 75 Mio Einmalkosten + 4%): 400 Mio (ca. 2,7 € pro Aktie bei 149,54 Mio Aktien)



Also in meinen Augen notiert die Aktie (22€) gerade für

KGV25e 16,5x

KGV26e 11,5x

KCV25e 11,0x

KCV26e 8,0x



Lange Rede kurzer Sinn, das Unternehmen muss gar nicht so viel falsch machen, um 35%-40% Aktienkurssteigerung in den nächsten 18-24 Monaten abzubilden.

Das Unternehmen hat kein Insolvenzrisiko und generiert Cash. Die Börse ist enttäuscht, ok, aber das heutige Abstrafen ist totale Überreaktion.



Grüße