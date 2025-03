Länder hoffen auf schnelle Einigung im Bund

BERLIN (dpa-AFX) - Ministerpräsidenten von Union, SPD und Grünen haben an die Beteiligten im Bund appelliert, sich auf das milliardenschwere Finanzierungspaket für Verteidigung und Infrastruktur zu einigen. "Deutschland muss handlungsfähig sein und dafür muss das Grundgesetz geändert werden", sagte der sächsische Regierungschef Michael Kretschmer (CDU) vor der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. "Und es bleibt bei dem Satz: Wer will, findet Wege, wer nicht will, findet Gründe."

Sachsen führt derzeit den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz. Die Länder stimmten sich erstmals seit der Bundestagswahl über die Ergebnisse der Sondierung zwischen Union und SPD für eine neue Bundesregierung und die geplante Änderung des Grundgesetzes für eine zusätzliche Verschuldung in dreistelliger Milliardenhöhe ab.