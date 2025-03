Neue Schulden nur für Zukunftsinvestitionen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Ökonomin Ulrike Malmendier fordert angesichts des geplanten Milliardenpakets von einer künftigen Bundesregierung einen verbindlichen Fokus auf zukunftsorientierte Investitionen: Infrastruktur, Verteidigung, Bildung und Erziehung.

"Ich sehe noch nicht, dass die Nachricht angekommen ist: Wenn wir jetzt nicht anfangen, in das zu investieren, was mir als Politiker heute - oder vielleicht sogar als Bevölkerung heute - nichts nützt, sondern was sich langfristig auszahlt, dann wird es weiter den Bach runtergehen", sagte die Wirtschaftsprofessorin, die Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ("Wirtschaftsweise") ist, am Dienstagabend im Frankfurter Wirtschaftspresseclub ICFW.