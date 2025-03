Mehr Mittelständler investieren in ihre Digitalisierung

Frankfurt am Main (ots) -



- 35 Prozent der Unternehmen haben zuletzt Digitalisierungs-Projekte

durchgeführt

- Deutliches Plus zur Vor-Coronazeit

- Digitale Kluft zwischen großen und kleinen Mittelständlern wächst



Im internationalen Vergleich hinken deutsche Unternehmen der ausländischen

Konkurrenz bei ihren Digitalisierungsbemühungen zwar weiterhin hinterher. Die

gute Nachricht aber ist: Der deutsche Mittelstand bewegt sich in die richtige

Richtung, wenn auch langsam. Der Anteil der mittelständischen Unternehmen mit

abgeschlossenen Digitalisierungsvorhaben ist zwischen 2021 und 2023 zum zweiten

Mal in Folge auf nun 35 Prozent gestiegen. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als

vor Ausbruch der Corona-Pandemie in den Jahren 2017 bis 2019 und zwei

Prozentpunkte mehr als von 2020 bis 2022. Damit haben zuletzt 1,3 Millionen der

insgesamt 3,84 Millionen Mittelständler in Deutschland Digitalisierungsprojekte

durchgeführt - 100.000 mehr als in der Vorerhebung.







Jahr mittelständische Unternehmen aus allen Wirtschaftszweigen. Unter

Digitalisierung erfasst das Panel Projekte zum erstmaligen oder verbesserten

Einsatz digitaler Technologien in den internen Prozessen, den Produkten und im

Kunden- und Zuliefererkontakt, sowie Projekte zum Aufbau von

Digitalisierungskompetenzen.



"Unternehmen gehen typischerweise Digitalisierungsschritte in konjunkturell

günstigen Zeiten an. Der aktuelle Anstieg weicht somit vom sonst beobachteten

Verhaltensmuster ab und ist bemerkenswert", sagt Dr. Volker Zimmermann,

Digitalisierungsfachmann bei KfW Research. "Viele Unternehmen sehen offenbar

ungeachtet der konjunkturellen Lage eine große Notwendigkeit für

Digitalisierungsmaßnahmen, etwa weil sie mit dauerhaften Nachfrageverschiebungen

hin zu digitalen Angeboten und Vertriebswegen rechnen."



Im Jahr 2023 gaben mittelständische Unternehmen in Deutschland 31,9 Milliarden

Euro für Digitalisierungsprojekte aus. Das waren nominal 2,6 Milliarden Euro

mehr als im Vorjahr, preisbereinigt blieb ein Plus von 1,0 Milliarde Euro. Auch

gegenüber dem Vor-Coronajahr 2019 bedeutet dies eine deutliche Steigerung. Der

Vergleich zu den Sachinvestitionen zeigt allerdings, dass die

Digitalisierungsausgaben der mittelständischen Unternehmen noch immer stark

zurückliegen: die Investitionsausgaben beliefen sich 2023 auf 250 Milliarden

Euro - somit gaben Mittelständler für traditionelle Investitionen knapp achtmal

so viel wie für ihre Digitalisierung aus.



Zudem entfällt auf große Mittelständler mit 50 und mehr Beschäftigten mit 12,9 Seite 2 ► Seite 1 von 2





