Quartalsbericht 4/2024 zur Lage der chemisch-pharmazeutischen Industrie / Ein empfindlicher Rückschlag

Frankfurt/Main (ots) -



- Globale Chemiemärkte: Erholung ohne Europa

- Produktion: neuer Tiefpunkt

- Erzeugerpreise stagnieren

- Gesamtumsatz: Inlandsgeschäft im Minus

- Beschäftigung noch stabil

- Ausblick: kein Wachstum in Sicht



Das Jahr 2024 endete für die chemisch-pharmazeutische Industrie mit einem

empfindlichen Rückschlag. Nicht nur, dass die konjunkturelle Erholung sowohl für

die deutsche als auch die europäische Industrie ausblieb. Vielmehr setzte sich

der Abwärtstrend in vielen Branchen fort. Mit der Folge, dass die Nachfrage nach

Chemie "made in Germany" speziell am Heimatmarkt Europa schwach blieb. Die

Produktion brach im vierten Quartal kräftig ein. Positive Impulse kamen einzig

aus dem außereuropäischen Ausland. Die Hoffnungen des Verbandes der Chemischen

Industrie (VCI) ruhen nun auf der neuen Bundesregierung, die den Standort

Deutschland mit mutigen Reformen auf den Weg der Wettbewerbsfähigkeit

zurückführen muss.





VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup sagt: "2024 war ein weiteres Jahrzum Vergessen für die Industrie. Diesen Tiefpunkt wollen wir hinter uns lassen,auch wenn Trumps unberechenbare Zollpolitik, erneut steigende Energiepreise undungelöste Strukturprobleme weiter für Verunsicherung in den Unternehmen sorgen.Wir brauchen eine radikale wirtschaftspolitische Kurskorrektur. Es gibt keineSchonfrist für die neue Bundesregierung, sie muss jetzt liefern. Economy Firstmuss die Devise sein."Der VCI lobt den schnellen Abschluss der Sondierungsgespräche als starkes Signalund die Ergebnisse bei Steuern, Strompreisen und Bürokratieabbau als Schritte indie richtige Richtung. Der Verband sieht jedoch erheblichenNachbesserungsbedarf. Große Entrup betont: "Europa findet nicht statt, dabeimuss es Chefsache sein. Und wer 'whatever it takes' proklamiert, darf das Sparennicht vergessen. Wir verlangen einen ehrlichen Kassensturz. Bei der Verteidigungaufzurüsten, ist alternativlos. Aber bei den Investitionen in die Infrastrukturkönnen wir den Verschiebebahnhof 'raus aus dem Haushalt - rein insSondervermögen' nicht gutheißen. Der Verschleiß des Standorts Deutschland liegtnicht an knappen Kassen, sondern an mangelnder Priorisierung." DerVCI-Hauptgeschäftsführer fordert die Parteien auf, Gräben zuzuschütten. "Wirkönnen uns keinen Rosenkrieg mehr leisten. Rauft euch zusammen. Es geht um unserLand."Die wirtschaftlichen Zahlen im Überblick:- Trotz des enttäuschenden Schlussquartals hält der VCI an seiner Prognose fürdas Geschäftsjahr 2025 fest: Die Produktion wird stagnieren, da das Plus inder pharmazeutischen Industrie das Minus in der Chemie kompensieren kann. Der