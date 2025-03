Baubranche bleibt im Tal der Tränen

Köln (ots) -



- Atradius: "Politik ist beim Wohnungsbau in der Bringschuld."

- Hoffnung auf Besserung der Situation im zweiten Halbjahr 2025

- Mögliches Finanzpaket könnte Booster für Straße, Schiene und andere

Infrastrukturprojekte werden



Die deutsche Baubranche steckt noch immer im Tal der Tränen fest: Sinkende

Umsätze, steigende Insolvenzen, zu viel Bürokratie, zu lange Planungsverfahren,

unzureichende Digitalisierung, weniger Genehmigungen und noch weniger

Fertigstellungen. "Diese Krise wird uns noch auf Jahre begleiten", sagt Michael

Prüfer, Manager Risk Services beim internationalen Kreditversicherer Atradius.





Die Entwicklung der Branche bestätigt die Einschätzung: Im Vergleich zumVorjahreszeitraum stieg die Zahl der Insolvenzen zwischen Januar und Oktober2024 um 17,5 Prozent. Atradius schätzt, dass der Anstieg im Gesamtjahr 2024 beiinsgesamt rund 22 Prozent liegen wird. Die Nichtzahlungsmeldung im Bau sindallgemein per Ende Februar um 8,1 Prozent gesunken, der Vorjahreszeitraumglänzte allerdings mit hohen Vergleichszahlen. Im Bereich Baumaterialienbeobachten wir einen Anstieg um ganze 20 Prozent. Die Baugenehmigungen sanken2024 gegenüber dem Vorjahr um 24,2 Prozent, der Umsatz im Bauhauptgewerbe gingum rund drei Prozent zurück. Und das konkrete Ziel der Ampel-Koalition von400.000 neuen Wohnungen pro Jahr scheiterte genauso krachend wie dasRegierungsbündnis. Der Zentralverband Deutsches Baugewerbe erwartete für 2024nur noch 250.000 bis 255.000 Fertigstellungen - 2023 waren es noch 294.400Wohneinheiten. "Im laufenden Jahr könnte die Zahl der neuen Fertigstellungensogar unter die Marke von 200.000 Wohnungen fallen", glaubt Michael Prüfer undergänzt: "Wir haben im Wohnungsbau kein Erkennungsproblem, sondern einUmsetzungsproblem."Grundsätzlich sei das Kreditrisiko in der Branche deutlich gestiegen,insbesondere für kleine Bauunternehmen. 80 bis 85 Prozent der Baufirmen habenweniger als 20 Beschäftigte. Viele Unternehmen mit geringer Liquidität hättenlaut Atradius ihre Zahlungsziele verlängert. Dennoch sei nicht mehr einerausgeprägten Marktbereinigung zu rechnen. Insbesondere die großen Unternehmender Branche hätten ihre Hausaufgaben gemacht und seien heute stabileraufgestellt als vor ein bis zwei Jahren.Politik steht im Wohnungsbau in der BringschuldUnd hier ist die Politik gefragt: Die Verantwortlichen setzen bislang ihreeigenen Ankündigungen und Vorhaben nicht konsequent um. Daher ist die künftigeBundesregierung aus Sicht des Atradius Managers dringend gefordert, dienotwendigen Rahmenbedingungen zu schaffen, um die Baubranche wieder soliderauszustellen. Dazu zähle aus seiner Sicht, Baugenehmigungen schneller zu