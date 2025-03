UBS hebt Ziel für Redcare Pharmacy auf 93 Euro - 'Sell'

JBelfort schrieb gestern 08:52

Wegen den Kosten bin ich super entspannt. Wachstum kostet Geld und Kunden sind wie du schreibst repeat customer. Wer einmal online bestellt, bleibt seinem Provider meistens treu. 1,7m Neukunden, der stärkste Zuwachs ever! Marktanteil bei Rx in Deutschland jetzt gerade mal bei 0,8%. Schätzungen für online Apotheken gehen auf bis 10%. Hier schlummern somit noch Multi Mrd an potentiellen Umsätzen (und das nur in Deutschland).