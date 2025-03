Chinesischer Konzern will Flugtaxi-Firma Volocopter kaufen

TrumX schrieb 28.12.24, 19:27

Ich versuche es einfach zu erklären, da ich Gefahr laufe, mich zu wiederholen.



Die Dachgesellschaft hat kein Geld mehr. Dazu hat sie auch Schulden. Da Lilium nichts verkauft und das auch lange nicht wird, gibt ihnen niemand mehr Geld. Daher sind sie faktisch pleite. Da sie ihre Schulden nicht bedienen können oder Mitarbeiter bezahlen, würde das den Untergang der Firma bedeuten.



Da das Management aber ja schon wusste, dass so etwas passieren kann und aufgrund von buchhalterischen sowie steuerlichen Vorteilen, läuft sehr viel über die Untergesellschaften. Perfekt also, jetzt die Dachgesellschaft, die ja am Schluss nur eine Holding ist, einfach pleite gehen zu lassen und an neue Investoren die Assets der Untergesellschaften zu übertragen.



Damit überlebt die Firma, die Mitarbeiter usw. Die Aktionäre sowie die initialen Investoren (falls letztere nicht einen Sonderdeal haben), gehen leer aus.



Anders geht es nicht, sonst wären die Investoren ja nur kleiner Teilhaber neben X Millionen Aktionären.



Sobald dann die Insolvenz weitergeht wird festgestellt, dass die Lilium NV pleite ist, und dann wird die Firma irgendwann aufgelöst. Es werden keine filings mehr durchgeführt, listinggebühren nicht bezahlt usw. Die Aktien werden dann delisted und die Wertpapiere beendet.



Damit verschwinden die Aktien aus den Depots der Halter.





Und wenn Lilium irgendwann will, können sie wieder einen Börsengang versuchen. Wahrscheinlich unter neuem Namen und wieder einer Dachgesellschaft.