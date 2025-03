Tesla, Nvidia, Meta – JETZT zugreifen!

Liebe Börsianer – im Oktober 2024 haben wir Deutschland 2025 als NEUES Optionsscheinportfolio ins Leben gerufen. Unten sehen Sie, was daraus geworden ist. Knapp 50% auf das GESAMTE Portfolio, die einzelnen Positionen mit Renditen von bis zu 200%.

Das gleiche im Markenwertportfolio Marathon auf primär US-Titel. CocaCola, Salesforce, Meta, McDonalds, Monster Energy – wir setzen auf starke Marken hier wie dort. ABER – wir kaufen NICHT zu jedem Preis und steuern die Portfolios AKTIV. Wollen Sie dabei sein und – wie wir gerade zeigen – genau dann NICHT an Rendite verlieren, wenn es abwärts geht? Sondern dann mit CASH agieren können und NEU einsteigen?

Dann abonnieren oder testen Sie uns. Hier geht’s zum Abo….

Unsere Abonnenten wissen um unsere Fähigkeit in steigenden, aber vor allem in fallenden Märkten Geld zu verdienen und unsere Portfolios zum Erfolg zu führen.

Sie möchten mehr wissen? Sie möchten Referenzen? Bitte sehr. Transparent mit allen Nachweisen. Von einem Team, bekannt aus n-tv, von Börsentagen. Von Börse ARD, aus dem Deutschland-Funk, von AktionärTV und insgesamt mehr als 200 TV-Auftritten in den letzten 8 Jahren!

Erfahrene Börsianer mit Markt- und Produktwissen für Sie – zu Abogebühren auf die wir stets das gleiche Feedback unserer Abonnenten bekommen -FAIR. Nur deshalb sind mehr als 93% unserer Abonnenten länger als drei Jahre bei uns.