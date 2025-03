Donald Trumps Ziele verstehen: Zollpolitik, Fentanyl-Tote und America First

In unserer aktuellen Ausgabe (07.03.2025) des Heibel-Ticker Börsenbriefs haben wir uns ausführlich mit den turbulenten Entwicklungen in den USA und Europa befasst.

Während in Deutschland ein Billionen-Stimulus den Aktienmarkt beflügelt, sorgen Donald Trumps sprunghafte Zollankündigungen in den USA für Verunsicherung. Wir sehen Trump als „berechenbar unberechenbar“ an – er hatte lange vorher angekündigt, kein Stein werde auf dem anderen bleiben. Nun stellt er alte Handelsabkommen infrage, führt Strafzölle ein oder hebt sie kurzfristig wieder auf.

Für ein besseres Verständnis seiner Politik raten wir zur Betrachtung seiner wichtigsten Ziele.

Bekämpfung des Fentanyl-Schmuggels

Trump fordert von Mexiko und Kanada, den Schmuggel der als „China-Droge“ bezeichneten Substanz Fentanyl in die USA zu unterbinden. Rund 100.000 Todesfälle pro Jahr werden darauf zurückgeführt. Strafzölle (25 % für Kanada und Mexiko, 20 % für China) dienen ihm dabei als Hebel: Wo Handelsabkommen zu wenig Wirkung zeigen, sollen Zölle die Lieferwege austrocknen.

Wir beobachten, wie diese Vorgehensweise – erst eine Extremforderung und dann Ausnahmen – zwar chaotisch wirkt, für Trump aber offenbar notwendig ist, um den „Sumpf“ im Drogenschmuggel konsequent auszutrocknen.

Angleichung bilateraler Zölle

Trump kritisiert, dass US-Autobauer 10 % Zoll für Exporte nach Europa zahlen, während europäische Hersteller in die USA nur 2,5 % zahlen. Um hier reziproke Bedingungen zu schaffen, kündigt er zunächst einen Worst Case an – beispielsweise 25 % Zoll auf deutsche Autos – und verringert dann einige Forderungen im Verhandlungsverlauf. Auf diese Weise versucht er, für US-Hersteller bessere Konditionen zu erstreiten.



Aus Sicht des Heibel-Tickers spielt dabei auch die Kritik an „unsinnigen“ Vorschriften eine Rolle, insbesondere an den umfangreichen Lieferkettenvorgaben der Europäer. Trump betrachtet das europäische Lieferkettengesetz als Kostennachteil für US-Unternehmen, da es nach seiner Auffassung komplizierte Dokumentations- und Offenlegungspflichten beinhaltet.

Rückholung der Produktion in die USA

Trump führt Zölle in unterschiedlicher Höhe ein, um Unternehmen zu einer stärkeren Produktion in den USA zu bewegen. Gerade in der Autoindustrie sind Investitionen in Mexiko oder Kanada plötzlich ein Nachteil, sobald Strafzölle drohen. Wir sehen, dass die dadurch entstehende Unsicherheit zu einem Investitionsstopp führt, bis klar ist, wie hoch die Zölle letztlich ausfallen.