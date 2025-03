Nur 4 Prozent der Weltbevölkerung hält Bitcoin!

Besonders hoch ist die BTC-Adoption in den Vereinigten Staaten, wo geschätzte 14 Prozent der Bevölkerung die Kryptowährung halten. Grund dafür ist wahrschein auch US-Präsident Donald Trump der sich vermehrt zu Krypto äußerte und eine Nationale Krypto-Reserve nicht ausschließt. Nordamerika insgesamt bleibt der führende Kontinent in Sachen Bitcoin-Adoption, während Afrika mit nur 1,6 Prozent die niedrigste Verbreitungsrate aufweist.

Bitcoin (BTC) mag in den Schlagzeilen sein und als digitales Gold gehandelt werden, doch die tatsächliche Verbreitung unter der Weltbevölkerung bleibt überraschend gering. Ein neuer Bericht des Finanzdienstleistungsunternehmens River zeigt, dass nur 4 Prozent der globalen Bevölkerung im Jahr 2025 Bitcoin besitzen.

Bitcoin steht erst am Anfang seines Potenzials

Laut River hat Bitcoin bislang nur 3 Prozent seines maximalen Adoptionspotenzials erreicht. Die Berechnung basiert auf dem "Total Addressable Market" (TAM) von Bitcoin, der nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen, Institutionen und sogar Regierungen berücksichtigt.

Mit einer institutionellen Unterallokation und einer geringen individuellen Beteiligung sei Bitcoin somit weiterhin in einer Frühphase der globalen Adoption. Das bedeutet: Der Markt für BTC könnte in den kommenden Jahren massiv wachsen.

Geopolitische Entwicklungen: Der US-Dollar bleibt dominant

Während Bitcoin noch mit Akzeptanzproblemen kämpft und ein volatiles Anlageasset bleibt, wird der US-Dollar als globale Leitwährung weiter gestärkt. Beim White House Crypto Summit am 7. März 2025 kündigte US-Finanzminister Scott Bessent an, dass die USA verstärkt auf Stablecoins setzen werden, um die US-Dollar-Hegemonie und den Status als globale Reservewährung zu sichern.

Dies könnte Bitcoin vor eine noch größere Herausforderung stellen: Wenn der digitale US-Dollar zunehmend in den globalen Finanzströmen verankert wird, bleibt BTC möglicherweise ein Nischenprodukt für Investoren, anstatt eine echte Alternative zum traditionellen Finanzsystem.

Bitcoin-Kurs

Nachdem Bitcoin in den letzten Tagen einen scharfen Rücksetzer erlebte und am Montagabend unter die 80.000-US-Dollar-Marke fiel, zeigt sich die Kryptowährung am Mittwoch wieder etwas stabiler. Mit einem Kursanstieg auf über 82.500 US-Dollar verzeichnet BTC eine leichte Erholung.

Trotz des kurzfristigen Aufschwungs bleibt die 7-Tage-Bilanz tiefrot: Mit einem Minus von 7 Prozent innerhalb einer Woche müssen Anleger weiterhin starke Nerven beweisen. Marktanalysten sehen die aktuelle Volatilität jedoch als gesunde Korrektur, nachdem Bitcoin in den vergangenen Monaten neue Allzeithochs erreicht hatte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,56 % und einem Kurs von 82.995$ auf CryptoCompare Index (12. März 2025, 12:59 Uhr) gehandelt.





