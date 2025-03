Coface Länder- & Branchenrisiko Handbuch 2025 veröffentlicht

Mainz (ots) - Der internationale Kreditversicherer Coface hat das "Country &

Sector Risk Handbook 2025" veröffentlicht. Die mittlerweile 29. Auflage des

digitalen Handbuchs bietet auf 116 Seiten detaillierte Analysen zu 160 Ländern

und 13 globalen Wirtschaftszweigen. Die jährlich aufgelegte Publikation ist eine

wichtige Ressource im Kredit- und Risikomanagement und steht ab sofort

kostenfrei zum Download zur Verfügung.



"In einer Ära zunehmender wirtschaftlicher Unsicherheit und geopolitischer

Komplexität benötigen Unternehmen und deren Verantwortliche verlässliche

Werkzeuge, um fundierte Entscheidungen über internationale Geschäfte und

Investitionen zu treffen", sagt Katarzyna Kompowska, Coface-CEO für Nordeuropa.

"Für Kredit- und Risikomanager ist unser jährlich veröffentlichtes Handbuch eine

wichtige Ressource und bietet umfassende Einblicke in die globalen Märkte. Als

Kreditversicherer arbeiten wir Tag für Tag am Puls der Wirtschaft und haben

Marktdynamiken und Veränderungen stets im Blick."









Das "Country & Sector Risk Handbook 2025" bietet eine detaillierte Analyse von

160 Ländern und kombiniert makroökonomische Indikatoren, branchenspezifische

Bewertungen und politische Risikoeinschätzungen. Als Leitfaden unterstützt das

Handbuch Unternehmen dabei, die Herausforderungen im internationalen Handel zu

bewältigen, neue Märkte zu erschließen oder Handelspartner zu bewerten. Die

Volkswirte und Analysten von Coface haben ihr Fachwissen gebündelt, um

praxisorientierte Informationen für Unternehmen jeder Größe bereitzustellen. Die

Analyse umfasst:



- Detaillierte wirtschaftliche Indikatoren und Prognosen für 160

Volkswirtschaften

- Branchenspezifische Risikobewertungen für 13 wichtige globale Industrien

- Tiefgehende politische Risikoanalysen und deren Einfluss auf

Unternehmensaktivitäten

- Besonderer Fokus auf die Resilienz von Lieferketten und Umweltprobleme

- Regionale Trends und deren Auswirkungen auf den internationalen Handel



Das Handbuch steht HIER (https://biz.coface.com/coface_handbook_de) kostenlos

zum Download zur Verfügung.



