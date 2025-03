bonprix stellt IT neu auf und holt Rebecca Lay und Michael Malessa ins Führungsteam (FOTO)

Hamburg (ots) - Customer Centricity is Queen. Diese Haltung von bonprix und

seinen Mitarbeitenden spiegelt sich auch in der neuen IT-Struktur wider. Mit dem

strategischen Meilenstein, IT-Expertisen zu bündeln und diese entlang der

Customer Journey neu aufzustellen, fördert das Unternehmen das nahtlose

Shoppingerlebnis (https://www.bonprix.de/) für Kund*innen und steigert

gleichzeitig die Effizienz seiner IT-Teams.



Ab sofort ist die IT bei bonprix in zwei zentrale Bereiche aufgeteilt: "Business

IT" sowie "Technology & Operations". Während "Business IT" für die

technologieübergreifende Entwicklung von Produkten für Kund*innen und die

Steuerung der Anforderungen aus den Bereichen verantwortlich ist, konzentriert

sich "Technology & Operations" auf technologiebezogene Services und

Infrastruktur. Für die Umsetzung dieser Neuausrichtung konnte bonprix gleich

zwei renommierte Branchenexpert*innen an Bord holen.









Als Chief Technology Officer (CTO) fungiert seit Januar 2024 Matthias Wlaka (htt

ps://www.bonprix.de/corporate/newsroom/news/matthias-wlaka-tritt-als-cio-in-die-

geschftsfuehrung-von-bonprix-ein/) , der zuvor mehr als zehn Jahre bei OTTO

tätig war, wo er zuletzt die Position des Direktor IT innehatte. Er freut sich,

einen vielversprechenden Neuzugang für den Bereich Business IT bei bonprix zu

verkünden: "Mit Rebecca Lay haben wir eine hochkarätige Managerin gewonnen, die

unser kundenorientiertes Mindset in der IT weiter professionalisieren wird. Ihre

Erfahrung und ihre Persönlichkeit sind eine Bereicherung für unsere Marke und

unsere IT."



Lay besetzt seit 1. März 2025 die Position der Vice President Business IT bei

bonprix. Sie blickt auf fast 20 Jahre bei Tchibo zurück und verantwortete dort

in der Non-Food-Sparte zuletzt den Ausbau des Geschäftsmodells und die digitale

Transformation der gesamten Wertschöpfungskette. Bei bonprix zeichnet sie für

die strategische Ausrichtung der IT im Sinne der Customer Centricity sowie die

Weiterentwicklung der Customer Journey in enger Zusammenarbeit mit allen

Fachbereichen verantwortlich. Sie berichtet an Wlaka. "Mich treibt an, die

Erlebnisse für unsere Kund*innen fortwährend zu optimieren und digitale Lösungen

dafür als Enabler einzusetzen", so Lay. "Bei bonprix können wir auf einen

immensen Wissensschatz in den Teams zurückzugreifen. Nun bündeln wir Expertise

und Ressourcen und transformieren unsere Organisation und Prozesse noch

konsequenter und kundenzentrierter."



Im Technology & Operations Bereich stehen die Standardisierung, Digitalisierung

und Weiterentwicklung der technischen Plattformen, die von den Business-IT-Teams Seite 2 ► Seite 1 von 2





