Euwax Trends

1. Faktor-Call-Optionsschein (2) auf Palantir (WKN MA3WHN) Palantir hat seit der Einführung von ChatGPT vor mehr als zwei Jahren vom anschließenden KI-Boom kräftig profitiert und war 2024 der Top-Performer im S&P 500. In diesem Jahr startete die Aktie ebenfalls mit kräftigen Kursgewinnen, verlor aber zuletzt aufgrund von Zollängsten deutlich. Seit ihrem Rekordhoch im Februar brach die Palantir-Aktie um rund 40 Prozent ein, konnte sich aber in den vergangenen Tagen stabilisieren. Derivateanleger bleiben mehrheitlich optimistisch und kaufen heute den Faktor-Optionsschein. 2. Call-Optionsschein auf Rheinmetall (WKN UP9LET)

Rheinmetall hat heute seine Jahreszahlen für 2024 vorgestellt. Der Umsatz stieg um 36 Prozent und das operative Ergebnis um 61 Prozent. Beide Zahlen waren besser als erwartet. Zudem erreichte der Auftragsbestand einen neuen Rekord von 55 Milliarden Euro. Besonders positiv wurde die Erwartung des Unternehmens aufgenommen, dass man sich 20 bis 25 Prozent der Ausgaben der europäischen NATO-Mitglieder über die nächsten fünf Jahre sichern dürfte. Die Rheinmetall-Aktie stieg anschließend auf ein neues Rekordhoch bei 1.261 Euro. Derivateanleger nehmen nach dem Rekordlauf Gewinne mit und verkaufen den Call-Optionsschein. 3. Call-Optionsschein auf Novo-Nordisk (WKN MJ5818)

Novo Nordisk ein der führende Akteur im Bereich Diabetes- und Adipositas-Behandlung, doch das Unternehmen dürfte künftig einem verstärkten Wettbewerb durch Generika-Hersteller ausgesetzt sein. Der Patentschutz für den Wirkstoff Semaglutid, der in den Abnehm-Medikamenten verwendet wird, läuft in einigen Ländern 2026 aus. Die Aktie hat bereits mit einem kräftigen Abschwung reagiert und fällt heute auf ein 2-Jahrestief. Stuttgarter Derivateanleger steigen ein und kaufen heute den Call-Optionsschein. Euwax Sentiment

Nach der vermeintlichen Einigung mit Kanada um die gegenseitig verhängten Zölle reagieren die Aktienmärkte erleichtert. Der DAX startet fulminant in den Handelstag und legt bis zur Mittagszeit um 1,4 Prozent auf 22.710 Punkte zu. Der Euwax Sentiment ist schwach in den Tag gestartet und verharrt im negativen Bereich. Nach dem deutlichen Abschwung kam es zu einer kurzen Konsolidierungsphase - nun notiert der Euwax Sentiment bei minus 24.

Rohstoff-Aktien: Die unterschätzte Goldgrube oder großes Risiko?

Darum geht's im Video: Lohnen sich Rohstoffaktien für Investoren? Oder sind sie zu riskant? Richy (Börse Stuttgart Group) und Alex Fischer (Finanzblogger, DividendenAlarm) analysieren die Chancen und Risiken des Rohstoffmarktes. Sie erklären, worauf Anleger bei der Auswahl von Rohstoffaktien achten sollten, welche Rolle Exploration und Minenbetrieb spielen und welche Warnsignale nicht ignoriert werden dürfen. Außerdem sprechen sie über die Bedeutung von Dividenden, Bewertungskennzahlen und langfristigen Investmentstrategien. Ein weiteres zentrales Thema ist die Inflation - insbesondere die versteckten Preissteigerungen durch Schrinkingflation in der Lebensmittelindustrie.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=x8hr96GrUZE

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)