Flüssiggas als clevere Alternative zu Erdgas (FOTO)

Dortmund (ots) - Die Energiewende nimmt gerade Fahrt auf und setzt viele

Hausbesitzer zunehmend unter Druck. Steigende Energiepreise, neue gesetzliche

Vorgaben wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Diskussion über den Rückbau

von Erdgasnetzen - von dem beispielsweise in Mannheim bis 2035 rund 56.000

Haushalte betroffen sein könnten - sorgen für Unsicherheit. Eine Lösung rückt

dabei immer stärker in den Fokus: Flüssiggas. Die flexible Energiequelle

ermöglicht eine einfache Umstellung bestehender Gasheizungen, ohne dass in neue

Heizsysteme investiert werden muss.



Einfache Umstellung statt kostenintensiver Komplettsanierung





Viele Hausbesitzer fürchten hohe Investitionen in neue Heiztechnologien. Dochwer bereits eine Gasheizung besitzt, kann diese oft mit geringem Aufwand aufFlüssiggas umrüsten. Moderne Gasbrennwertthermen lassen sich durch kleineAnpassungen - wie den Austausch bestimmter Bauteile oder eine elektronischeUmstellung - schnell und unkompliziert anpassen. Auf dem Grundstück wird einoberirdischer oder erdgedeckter Flüssiggastank platziert, so lässt sich dieUmstellung in kurzer Zeit realisieren.Flexibel, unabhängig und zukunftssicherIm Gegensatz zu Erdgas (LNG) besteht Flüssiggas (LPG) aus Propan und Butan. Dasich dieses Gasgemisch bereits bei geringem Druck verflüssigt, lässt es sicheinfach transportieren und lagern. Das macht Flüssiggas zu einer sicheren undleitungsunabhängigen Versorgungslösung, insbesondere für Regionen, in denen derRückbau der Erdgasnetze diskutiert wird. Zudem erfüllt Flüssiggas die Vorgabendes neuen GEG.Nachhaltige Versorgung mit Bio-FlüssiggasWer langfristig auf eine zukunftssichere Lösung setzen möchte, kann biogenesFlüssiggas nutzen. Es wird aus nachwachsenden Rohstoffen oder ressourcenschonendaus Reststoffen gewonnen, ist chemisch identisch mit herkömmlichem Flüssiggasund kann flexibel beigemischt werden. Ob zu 15, 30, 60 oder 65 Prozent -Bio-Flüssiggas erfüllt die steigenden Anforderungen des GEG und reduziert dieCO2-Emissionen im Vergleich zu konventionellem Flüssiggas nochmals um bis zu 90Prozent. So bleibt die bewährte Heiztechnik erhalten, während zugleich eineerneuerbare Energienutzung möglich wird.Beratung als erster SchrittFür Hausbesitzer, die über eine Umstellung nachdenken, empfiehlt sich in jedemFall zunächst eine fachmännische Beratung. Oft genügt bereits der Austausch vonDruckregelgeräten oder Brennerdüsen, anstatt die gesamte Heiztherme zu ersetzen.Heizungsbauer, Energieberater oder Flüssiggas-Anbieter wie PROGAS unterstützenbei der Planung und Umsetzung.