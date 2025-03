ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG und TeamBank unterzeichnen Kooperation (FOTO)

Nürnberg (ots) -



- Start einer langfristigen strategischen Partnerschaft im Bereich Embedded

Finance

- Deutschlands einfachster Ratenkauf für Europas größte

Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft

- easyCredit-Ratenkauf: ausgezeichnet von OMR-Reviews als "am besten bewerteter

Anbieter in der Rubrik 'Ratenzahlung und Buy Now Pay Later - Produkte'"



Mit etwa 1.000 angeschlossenen Mitgliedsfirmen zählt die ZEG

Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG zu Europas größtem

Zweirad-Fachhandelsverband. Deren Kundinnen und Kunden profitieren künftig von

Deutschlands einfachstem Ratenkauf - ganz ohne Papierkram und versteckte Kosten.

Im Rahmen einer strategischen Partnerschaft führt die ZEG für die Mitglieder

ihres Fachhandelsverbandes in Deutschland im Laufe des Jahres sukzessive die

Cross-Channel-Zahlungslösung 'easyCredit-Ratenkauf' der TeamBank ein. Eine

besondere strategische Partnerschaft auf genossenschaftlicher Augenhöhe, denn

die TeamBank ist seit 2003 Mitglied der genossenschaftlichen FinanzGruppe

Volksbanken Raiffeisenbanken.





"Mit der Zahlungslösung 'easyCredit-Ratenkauf' erhalten unsere Kundinnen undKunden künftig die Möglichkeit, ihren Kauf durch eine einfache und schnelleRatenzahlungslösung abschließen zu können" so Fred Schierenbeck,Vorstandsvorsitzender der ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG. Und "mit'easyCredit-Ratenkauf' steht uns eine Zahlungslösung eines erfolgreichen,traditionsreichen Finanzdienstleisters aus Deutschland zur Seite. Wir habendabei auf die transparenteste und einfachste Alternative sowie persönlicheBetreuung gesetzt."Auf Seiten der TeamBank AG freut sich Reinhold Rehbichler, Mitglied desVorstands und Chief Technology Officer, darüber, dass "wir mit dieserKooperation Zweirad-Expertise, Ratenkauf-Expertise und denGenossenschaftsgedanken für die etwa 1.000 angeschlossenen Mitgliedsfirmen derZEG vereinen. Unser innovatives, einfaches Bezahlverfahren'easyCredit-Ratenkauf' leistet einen deutlichen Beitrag zur Generierung vonnachhaltigem und profitablem Wachstum bei hoher Kundenzufriedenheit."Mit dem easyCredit-Ratenkauf sind Finanzierungssummen zwischen 200 und 10.000Euro möglich. Der Bezahlvorgang beim easyCredit-Ratenkauf ist sowohl online alsauch am Point of Sale einfach und entspannt: Die Kundinnen und Kunden wählen diegewünschte Laufzeit und Rate aus und können mit der Eingabe von nur wenigenpersönlichen Daten den Kauf bequem in Raten zahlen. Die Sofortzusage und dieÜbernahme des Bonitätsrisikos durch die TeamBank AG garantiert dabeigrößtmögliche Sicherheit. Bei einer Bestellung können die gewünschten Produktenoch am selben Tag versendet bzw. im Fachmarkt gleich mitgegeben werden.Über die ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eGDie ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG in Köln ist mit ca. 1.000angeschlossenen Mitgliedsfirmen Europas größter Zweirad-Fachhandelsverband. Sievertreibt über diese ihre ZEG-Exklusiv-Marken PEGASUS, BULLS und ZEMO.http://www.zeg.de . Zur ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG gehören dieFahrradmarken FLYER, HERCULES, i:SY, KETTLER und WANDERER.Über die TeamBank AG - Ein Unternehmen der DZ BANK GruppeDie TeamBank AG ist mit easyCredit in Deutschland bzw. der faire Credit inÖsterreich das Kompetenzzentrum für Liquiditätsmanagement derGenossenschaftsbanken. Mit dem Anspruch, ihr Angebot gemeinsam mit dem Kunden zuentwickeln, hat die TeamBank Kundenzentrierung als Prämisse, nicht nur für dieProduktentwicklung sondern auch für ihre Aufbau- und Ablauforganisationdefiniert.Ergänzend zur Liquiditätsbegleitung bietet die TeamBank mit demmedienbruchfreien Bezahlverfahren easyCredit-Ratenkauf sowie easyCredit-Rechnungmaßgeschneiderte Lösungen im Bereich Embedded Finance für den Handel.Über easyCredit-Ratenkauf:easyCredit-Ratenkauf ist die erste Payment-Lösung, die eine einfache undeinheitlich gestaltete Anwendung für den E-Commerce, am Point of Sale und denDirektvertrieb bietet. In wenigen Schritten erhalten die Kundinnen und Kundenihren easyCredit-Ratenkauf. Ohne Papierkram, mit Sofortzusage und vollerFlexibilität während der gesamten Laufzeit. Auszeichnet mit dem Leader-Badge vonOMR-Reviews, November 2024: Dank der hohen Händler-Zufriedenheit mit 4,7 von 5Sternen erhielt die TeamBank eine Auszeichnung als "am besten bewerteterAnbieter in der Rubrik 'Ratenzahlung und Buy Now Pay Later - Produkte'".Pressekontakt:Michaela SchubertT +49 (0) 911 / 53 90-39 72E mailto:presse@teambank.deTeamBank AG NürnbergBeuthener Str. 2590471 NürnbergGermanyhttp://www.teambank.dehttp://www.easycredit-ratenkauf.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/21886/5989184OTS: TeamBank AG