Alibaba und die 40 Prozent? Die Aktie erobert den Markt!

Am Wochenende sorgte Manus AI in der KI-Community für Aufsehen, als es seinen allgemeinen KI-Agenten in die Beta-Testphase brachte. Dieser Schritt löste bei einigen die Besorgnis aus, dass das Zeitalter der künstlichen allgemeinen Intelligenz (AGI) schneller eintreten könnte als bisher angenommen. Denn: Das Modell kann das nach Angaben des Unternehmens Emotionen lesen, wie Bloomberg am Mittwoch berichtete.

Alibaba-Forscher demonstrierten das neue Open-Source-Modell, der den emotionalen Zustand einer Person anhand eines Videos erkennt und ihre Kleidung und Umgebung beschreibt, so der Bericht.

Alibabas erwartet, dass alle seine Händler bis Ende 2025 Tools der künstlichen Intelligenz einsetzen werden, berichtete die South China Morning Post am Dienstag. Die KI-Tools, die 2024 eingeführt worden sind, sollen Verkäufern bei Marketing, Produktmanagement, Kundenbindung und Risikokontrolle helfen, so das Unternehmen. Zudem teilte die chinesische Online-Plattform am Montag mit, dass seine auf künstlicher Intelligenz basierende Business-to-Business-Suchmaschine Accio innerhalb von fünf Monaten nach dem Start mehr als 1 Million Nutzer hat.

Die Rallye der Alibaba Aktie geht beinahe ungebrochen weiter. Bernstein hebt sein Rating von Neutral auf Kaufen an. Der Zielpreis wurde nach oben korrigiert und liegt nun bei 165 US-Dollar gegenüber zuvor 104 US-Dollar. Morgan Stanley hat sein Rating von Neutral auf Kaufen angehoben. Der Zielpreis wurde angehoben und liegt nun sogar bei 180 US-Dollar gegenüber zuvor 100 US-Dollar.

