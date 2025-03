Steven Hensel über die Steuervorteile für PV-Betreiber in 2025 (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Cappeln (ots) - Immer mehr Menschen entscheiden sich für eine eigene PV-Anlage.Während sie sich bisher mit umfangreicher Bürokratie auseinandersetzen mussten,sind zu Beginn des Jahres ein Großteil der bürokratischen Hürden undBesteuerungen weggefallen. Im Folgenden verrät Steven Hensel, Geschäftsführerder Grüne Leuchte GmbH & Co. KG, was sich in 2025 geändert hat, von welchenVorteilen PV-Betreiber aktuell profitieren können und warum die Solaranlage auchohne Förderungen eine rentable Investition darstellt.Die Nachfrage im Bereich der Photovoltaiktechnik steigt kontinuierlich weiter.Die Vorteile liegen dabei auf der Hand: Neben der Unabhängigkeit vom Strommarktund einem nachhaltigen Lebensstil sind es vor allem die signifikantenEinsparungen bei den Energiekosten, die Privat- und Gewerbekunden vom Kauf einereigenen PV-Anlage überzeugen. In Kombination mit zinsgünstigen Krediten, derEinspeisevergütung und attraktiven Steuervorteilen können auch aktuell nochInvestitionsrenditen zwischen sechs und acht Prozent mit der Solaranlage erzieltwerden. Zwar gibt es mittlerweile weniger direkte Förderungen und Zuschüssedurch den Staat. Dennoch können Interessierte auch in diesem Jahr von einigenFörderungen und vor allem steuerlichen Vorteilen profitieren. "Unter bestimmtenVoraussetzungen ist die PV-Anlage bereits seit 2022 von der Einkommenssteuerbefreit", verrät Steven Hensel, Geschäftsführer der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG."Seit dem 01. Januar 2025 hat der Gesetzgeber noch einmal deutlich dieAttraktivität für Photovoltaikanlagen erhöht: So sind PV-Anlagen mit einerHöchstleistung von 30 Kilowatt für private und gewerbliche Betreiber einheitlichvon der Umsatz- und der Einkommenssteuer befreit", fährt der PV-Experte fort.Als Geschäftsführer der Grüne Leuchte GmbH & Co. KG bietet er ein breitesDienstleistungsspektrum rund um PV-Anlagen an. Mit einem Team aus über 60Mitarbeitern und langjähriger Erfahrung kann Steven Hensel alle Dienstleistungenaus einer Hand liefern und steht seinen Kunden darüber hinaus mit einemzuverlässigen Service als langfristiger Partner zur Seite. Da der PV-Experte dasZiel verfolgt, mit einer kompetenten Beratung und individuellen Lösungen immerdie besten Ergebnisse für seine Kunden zu erzielen, weiß er genau, von welchenSteuervorteilen sie in diesem Jahr profitieren können.Der Staat entlastet PV-Betreiber mit Bürokratieabbau und SteuerbefreiungenWährend sich Käufer von PV-Anlagen und Batteriespeichern die gezahlte