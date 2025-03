Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung am Scheideweg / Betriebskrankenkassen fordern grundlegende Strukturreform

München (ots) - Die Gespräche zur Bildung einer neuen Regierung aus Union und

SPD stehen momentan ganz im Zeichen der Außen- und Sicherheitspolitik. "So

bedeutsam und folgenreich die Herausforderungen auf diesem Feld für unser Land

sein mögen", so Dr. Ralf Langejürgen, Vorstand des BKK Landesverbandes Bayern,

"auch in der Gesundheitsversorgung und in der Finanzierung unseres

Gesundheitswesens rollt ein veritabler Sturm auf uns zu."



Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen (GKV) schießen aktuell sowohl auf

Bundes- wie auf Landesebene ungebremst durch die Decke und laufen den Einnahmen

in dramatischer Weise davon. Langejürgen: "Es vergeht kein Tag an dem nicht neue

finanzielle Hiobsbotschaften die Öffentlichkeit erreichen." Die

Leistungsausgaben sind 2024 GKV-weit um nicht weniger als 7,8 Prozent gestiegen,

bei den bayerischen Betriebskrankenkassen (BKK) 2024 sogar um 9,5 Prozent.

Dagegen nahmen die Einnahmen nur um 5 Prozent zu.





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Bayer Aktie Beiträge: 27.106 Beiträge:

Vor allem im Krankenhausbereich, der mit einem Ausgabenblock von bundesweit rund102 Milliarden Euro für ein Drittel der GKV-Ausgaben steht, scheint es keinHalten mehr zu geben: Die BKK mit Sitz in Bayern mussten 2024 gegenüber demVorjahr Ausgabensteigerungen in Höhe von 11,5 Prozent verkraften - GKV-weitwaren es 8,3 Prozent. Kostentreiber ist auch die Tarifentwicklung für dasärztliche und nichtärztliche Personal in den Kliniken, die rückwirkend für dasJahr 2024 zu 100 Prozent in die Landesbasisfallwerte (Abrechnungsgrundlage fürHonorierung der Behandlungsfälle) eingepreist wird. Das heißt, dieTarifabschlüsse gehen vollständig und ungebremst zu Lasten Dritter, nämlich derBeitragszahlenden.Langejürgen appelliert an die sich neu konstituierende Bundesregierung, endlichaktiv die GKV-Finanzen über echte Strukturreformen anzugehen: "DasFinanzierungssystem der GKV steht am Scheideweg. Die enormen Kostenzuwächse imKrankenhausbereich gerade zum Jahreswechsel sind für die Kassen nicht mehrbewältigbar. Vor allem fehlt es an Rücklagen. Jeder Kostenschub und vor allemjede periodenfremde Zahlung schlägt unmittelbar auf die Budgets durch. DieKrankenhausfinanzierung wird zum schwarzen Loch und die Finanzierungslücke beiden Kassen zum Dauerzustand."In den letzten Jahren wurden die Krankenkassen gesetzlich verpflichtet ihreReserven auf 20 bis 50 Prozent einer Monatsausgabe abzuschmelzen. Regulärsteigende, aber vor allem unvorhersehbar auftretende Ausgaben belasten seitdemdie Liquidität der Kassen in kaum mehr verantwortbarem Umfang. Aktuell liegendie Rücklagen der GKV insgesamt bei durchschnittlich nur noch 2-3 Tagesausgaben."Angesichts dessen", so der bayerische BKK-Chef, "geht die diePlanungssicherheit der Kassen gegen Null. Der Staat hat der GKV jeglichenManövrierspielraum genommen. Der politisch verursachte Zwang zum unablässigenDrehen an der Zusatzbeitragssatzschraube muss sofort gestoppt werden."Langejürgen weiter: "Der Gesetzgeber muss begreifen, dass der Strukturwandel imKrankenhausbereich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, die nicht zu Lastender Beitragszahlenden der GKV gehen darf. Wir sind deshalb froh, dass uns dieBayerische Staatsregierung in Sachen systemwidrige Finanzierung desTransformationsfonds durch die Krankenkassen seit Monaten Rückdeckung gewährt.Das aktuell in Rede stehende Sonderprogramm für Infrastrukturinvestitionen gibtHoffnung im Blick auf eine verfassungskonforme Finanzierung desTransformationsfonds durch Bund und Länder. Das darf uns jedoch auf keinen Falldavon abhalten, endlich nachhaltige Strukturreformen im Gesundheitswesen auf denWeg zu bringen. Die Zeit drängt. Jeder verlorene Tag verschlimmert die Lage."Der BKK Landesverband Bayern vertritt als Körperschaft des öffentlichen Rechtsdie Interessen der Betriebskrankenkassen und ihrer Versicherten in Bayern.Aktuell zählt der BKK Landesverband Bayern 14 Betriebskrankenkassen alsMitglieder mit rund 3,4 Millionen Versicherten (Kassensitz). In Bayern selbstleben über 2,6 Millionen Menschen, die bei einer Betriebskrankenkasse (BKK)versichert sind. Damit verfügen die Betriebskrankenkassen im Freistaat übereinen GKV-Marktanteil von rund 22 Prozent.Pressekontakt:BKK Landesverband BayernStabsstelle KommunikationPressestelleTel.: +49 89 74579 - 421 / - 423E-Mail: mailto:presse@bkk-lv-bayern.deInternet: http://www.bkk-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/77668/5989217OTS: BKK Landesverband Bayern