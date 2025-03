Nicht Barrick Gold oder Newmont Corp. - Diese Goldaktie haussiert

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.

Alamos Gold – Vielversprechender Goldproduzent abseits der Großen

Der Fokus vieler Anleger liegt auf den Großen der Branche, auf einer Barrick Gold, Newmont Corp. oder vielleicht noch auf einer Agnico Eagle Mines oder Kinross Gold. Doch eine „Regalebene“ darunter finden sich ebenso spannende Goldaktien. Zu diesen zählt Alamos Gold.

Der kanadische Goldproduzent veröffentlichte für 2024 exzellente Zahlen. Alamos Gold produzierte in 2024 567.000 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.281 US-Dollar je Unze. Zum Vergleich: In 2023 waren es 529.300 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.160 US-Dollar. Damit verzeichnete Alamos Gold zwar einen Anstieg der Kosten, doch liegt der Produzent damit im Vergleich zu seinen Wettbewerbern gut im Rennen. So verzeichnete unter anderem Barrick Gold für 2024 AISC in Höhe von 1.484 US-Dollar je Unze, Kinross Gold in Höhe von 1.388 US-Dollar je Unze.

Sichern Sie sich jetzt den exklusiven Report "Goldpreis nicht zu stoppen

Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien" kostenlos.

Auch die Finanzkennzahlen von Alamos Gold können sich sehen lassen. Der Goldproduzent gab den Umsatz mit 1,346 Mrd. US-Dollar an, nach 1,023 Mrd. US-Dollar in 2023. Unterm Strich blieb ein bereinigter Nettogewinn in Höhe von 328,9 Mio. US-Dollar, nach 208,4 Mio. US-Dollar in 2023.

Für 2025 plant Alamos eine Goldproduktion in einer Spanne von 580.000 Unzen bis 630.000 Unzen bei AISC zwischen 1.250 US-Dollar und 1.300 US-Dollar je Unze.

Die exzellenten Fundamentaldaten manifestierten sich in den letzten Monaten in einer veritablen Kursrallye. Aktuell konsolidiert Alamos Gold im Bereich von 24 US-Dollar. Solange sich die Konsolidierung oberhalb von 21,4 US-Dollar abspielt, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.